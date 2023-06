En el limbo, denuncia contra Chíguil por caso New’s Divine

En el 2015, los padres de las víctimas del New’s Divine interpusieron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de Francisco Chíguil y quien era director de Gobierno de la entonces delegación Gustavo A. Madero, Rafael Bustamante, al considerarlos responsables de los hechos ocurridos el 20 de junio del 2008.

El organismo de la Organización de los Estados Americanos abrió un expediente a raíz de que los deudos de las víctimas presentaron una solicitud formal, la cual fue aceptada para su estudio con el número 41/2015 por la Secretaría Ejecutiva el 22 de enero del 2015.

De acuerdo con la investigación que realizó la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, tuvieron algún grado de responsabilidad el Gobierno central, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia capitalina y la delegación Gustavo A. Madero, pero ningún alto funcionario de estas dependencias fue llevado a proceso penal.

La CIDH aún no resuelve la queja y no ha emitido notificación alguna, lo que tiene desconcertadas a las víctimas, al no saber si el organismo internacional le está dando trámite o ya la archivó.

Sin embargo, a juzgar por la experiencia, la CIDH suele tardarse hasta diez años en emitir una resolución sobre violación a los derechos humanos, tiempo que aún no transcurre.

Se espera que este martes, como cada año, familiares y amigos de las víctimas acudan al memorial que fue construido en donde estuvo la discoteca, en donde se realizará una misa en memoria de quienes perdieron la vida y una jornada de protesta por la falta de justicia.

El año pasado, un grupo de deudos de víctimas de la tragedia extendió sus reclamos hacia el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Se desconoce si este martes los familiares de los jóvenes acudirán de nuevo a la sede del Poder Judicial o permanecerán en el memorial.