Divide a Frente en CDMX llamado de alcaldes a arrancar ya proceso interno

El llamado que cinco alcaldes de oposición hicieran el pasado lunes para que las dirigencias del PRI, PAN y PRD convoquen ya a la realización del proceso interno para seleccionar al candidato a la Jefatura de Gobierno, agitó el avispero en el bloque opositor de la capital.

Mientras diputadas del PRI y del PRD coincidieron con los alcaldes en que el proceso debe iniciar ya, legisladores del PAN opinaron que no debe haber apresuramientos, pues “no por mucho madrugar amanece más temprano”.

Pero la división de opiniones también se dio en el propio partido del sol azteca, cuyo coordinador en el Congreso local, Víctor Hugo Lobo, señaló que “no es necesario precipitar los tiempos” y se dijo sorprendido de que “algunos que acaban de llegar quieran poner desorden”.

Enfatizó: “¿Por qué cuestionar los tiempos?, como si tuvieran que tomar alguna definición antes de alguna valoración distinta a los tiempos electorales”.

Lobo Román sugirió que, en todo caso, si la petición es iniciar el proceso electoral, que se abra también para diputaciones locales, federales y alcaldías.

Por el contrario, la vicecoordinadora de la bancada perredista, Polimnia Sierra Bárcena, externó que urge que empiece el proceso interno, y que se asegure que el mismo se llevará a cabo de manera democrática, con la inclusión de todas las fuerzas de la ciudad.

“Los actores principales deben ser los que hoy lleven la batuta en la ciudad de la alianza”, expresó.

A su vez, la diputada del PRI Tania Larios coincidió en que el proceso debe empezar ya, para que los alcaldes interesados tengan claridad sobre las reglas y pidan licencia.

“Antes de pedir licencia deberían evaluar las condiciones del proceso, para que puedan definir si realmente van a separarse de sus mandatos”, opinó.

Por el contrario, el diputado del PAN Aníbal Cañez consideró que no se debe apresurar el arranque del proceso como pidieron cinco alcaldes, pues se está “en buen tiempo” para ello.

Comentó: “No por mucho madrugar amanece más temprano; tenemos comunicación directa con el presidente del partido, con Andrés Atayde, y sé que han ido avanzando las tres fuerzas políticas, tanto PAN, PRI y PRD, en una mesa de negociación”.

Su compañero de bancada, Ricardo Rubio Torres, emitió un comunicado en el que externó: “Nosotros hemos mostrado nuestra vocación democrática y el proceso lo acordarán los tres partidos políticos para consolidar la candidatura del Frente Amplio por México en la capital del país”.

Y añadió: “En la oposición tenemos claro que abrir las candidaturas a la ciudadanía y elegir a los mejores perfiles partidistas es la mejor fórmula para sacar al oficialismo de la ciudad, que tanto daño le ha hecho a la gente”.

Cabe destacar que en su momento, cuando se conformó la Alianza Va por México, se habló de un supuesto acuerdo tripartita para dejarle al PAN la potestad de poner al candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, un dato que el diputado Ricardo Rubio recordó en su comunicado de ayer.

En este contexto, el diputado Jorge Gaviño renunció ayer a la bancada del PRD, para sumarse al proyecto político de Claudia Sheinbaum.

Por la tarde, la dirigencia estatal de Morena celebró “la creación del TUCOT: Todos Unidos Contra Taboada, integrado por alcaldesas y alcaldes que hoy visibilizan lo que es un secreto a voces: el PAN quiere imponer a Santiago Taboada como candidato de la oposición a la Jefatura de Gobierno”.

En un comunicado, el partido guinda apuntó: “Reconocemos la valentía de los ediles por dar a conocer las tropelías del PAN; es bueno que luchen por un proceso democrático, como los que se realizan en Morena”.

Adán y Monreal, al equipo de Claudia Sheinbaum

La coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, nombró a los exaspirantes presidenciales Ricardo Monreal y Adán Augusto López como parte de su equipo rumbo a las elecciones de 2024.

Por medio de sus redes sociales, la exmandataria capitalina dio a conocer que ayer nombró como su Coordinador de Organización y Enlace Territorial a Monreal Ávila, quien ayer dio marcha atrás a su intención de buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, tras perder en el proceso morenista por la candidatura presidencial.

“Para apoyar en la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Transformación; he decidido nombrar a mis compañeros @adan_augusto como Coordinador Político y @RicardoMonrealA como Coordinador de Organización y Enlace Territorial. #SomosEquipo y #HayProyecto”, escribió Claudia Sheinbaum en redes.

Por la mañana, el excoordinador de Morena en el Senado aseguró en entrevista con La Razón que no buscaría contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, con el argumento de que no le gustaría generar alguna actitud de disputa interna en Morena, ahora que se perfila el exsecretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch.

El zacatecano afirmó que es muy claro que la correlación de fuerzas cambió, a partir de la entrega del bastón de mando a Claudia Sheinbaum, pues ya se tomaron las primeras decisiones y no va a caer en ingenuidad o a realizar un “suicidio político”, dado que se va a optar por una figura muy cercana a la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, quien ahora tiene la toma de decisiones.

Por el contrario, mencionó, va a ayudar a la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que gane la Presidencia de la República el año entrante.

“Yo entiendo lo que está pasando, pues en el proceso interno di mi palabra, cumplí mi compromiso y respeté los resultados; también reconocí a quien ganó la encuesta interna. Ahora es más complicado porque, a pesar de que estoy preparado, la correlación de fuerzas no me favorece, no son ingenuo”, explicó.

El senador con licencia dijo que no desea generar rupturas o estridencias, sino simplemente es una decisión tomada con mucha seriedad y profundidad.

Al ser cuestionado sobre su futuro político, el también exalcalde de Cuauhtémoc, aseguró que no existe de momento, pues ahora es maestro universitario de la UNAM y un ciudadano más.

Mencionó que, por el momento, no le gustaría estar en algún cargo público, además de que seguirá de alguna manera estando en la política “porque soy político”, pero precisó que desde hace cuatro meses no percibe un sueldo y ahora tiene que buscar, ya que vive de su trabajo, por lo que buscará emplearse de abogado, asesor o escritor.

“Ahora sí me disculpan, pero (la UNAM) me tiene que pagar mi salario como maestro de la división de Estudios de Posgrado”, comentó.

En torno a una posible declinación de los puestos que se darían al segundo y tercer lugar de la encuesta morenista (Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, respectivamente), debido al conflicto interno con el excanciller y el llamado de Claudia Sheinbaum para que el exsecretario de Gobernación se sume a su campaña, y que pudieran recorrerse los lugares hasta que a él le tocara un cargo, dijo que son sólo hipótesis y que prefiere esperar, aunque aclaró que cumplirá su compromiso de ayudar a Sheinbaum.

“No voy a salir, voy a estar ayudando porque durante muchos años se me atacó por compañeros de Morena, de que iba a traicionar a Morena.

“Que me iba a ir a otros partidos e iba a traicionar al Presidente, pero les demostré que tengo principios y valores, luchando para que Morena gane la elección en el 2024”, manifestó.

Respecto a si hay una división interna en Morena tras la impugnación que realizó Marcelo Ebrard, indicó que le preocupa la decisión del excanciller, pues si bien dijo que no la subestima, no la minimiza o ignora, ya que se debe atender.

“Ojalá haya un reencuentro con él, que haya un diálogo entre él y Claudia Sheinbaum; sería de mucha utilidad para estar juntos hasta el final”, agregó.

Monreal Ávila también reconoció que quedó muy desgastado al término del proceso interno de Morena, porque tenía la esperanza de un mayor número de simpatizantes; sin embargo, aclaró que es un demócrata y asume plenamente el resultado de las encuestas.

“Si una cosa hice mal, lo asumo, no estoy fuera de la razón ni de la objetividad que debe existir para el tratamiento de estos asuntos”, expresó Monreal.

Acerca de la encuesta, añadió que “es un caso cerrado”.

Aseguró también estar tranquilo y contento por haber participado en un proceso inédito en el que la gente que lo apoyó lo hizo de buena fe, por lo que agradeció la participación de cada uno, ya que tuvo su grado de dificultad.

Morena anunció que emitirá en cinco días su convocatoria para los aspirantes a la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y para las ocho gubernaturas que estarán en disputa el siguiente año.

El dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado, expuso que la invitación se hará pública el próximo lunes 18 de septiembre; los interesados en participar podrán inscribirse los días 25 y 26 de septiembre, y las encuestas se aplicarán entre octubre y noviembre.

Las entidades que renovarán sus gubernaturas en el siguiente año son, además de la capital del país, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Jalisco, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

“Ahora vamos avanzando en el proceso para la Jefatura de Gobierno en CDMX y para las gubernaturas”, señaló en conferencia de prensa, y de nuevo hizo un llamado para avanzar, “sin sectarismo y en unidad”, para seguir con la ruta ya trazada por el movimiento rumbo al 2024.

En ese sentido, el método para designar al aspirante será el mismo que se utilizó para la candidatura presidencial, la encuesta, y debido a que los nombramientos estarán fuera de los plazos legales, se utilizará la figura de coordinador estatal de la Defensa de la Transformación.

Delgado Carrillo afirmó que podrán inscribirse hombres y mujeres, en tanto no haya claridad en la paridad de género.Se refirió también al proceso para la Presidencia de la República y sentenció: “Se acabó, Claudia ganó”.

Tras hacer una exposición sobre los detalles, dijo que el proceso interno ya concluyó y Claudia Sheinbaum es la ganadora de la encuesta de manera definitiva, aunque indicó que la impugnación de Marcelo Ebrard se atenderá en la Comisión de Honestidad y Justicia, que tendrá hasta 50 días para resolver el asunto, “y se acabó”.

Agregó que si existieran irregularidades en el proceso para la selección de la coordinadora de Morena para defender la transformación, como afirma el excanciller, no se habrían podido ocultar.

“Si hubiera habido alguna práctica sistemática de interferencia lo veríamos en los resultados (…) No puede haber un proceso lleno de incidencias que afecten, sin que se vean en el resultado”, manifestó.

Mario Delgado afirmó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ya tiene en análisis la impugnación de Marcelo Ebrard, la cual será revisada a conciencia, con el fin de actuar con mucha responsabilidad en su dictaminación.

Se dijo entusiasmado en que el exfuncionario no abandone de momento su partido, ya que, apuntó, Ebrard “está recurriendo a los medios establecidos para resolver su inconformidad”. Añadió que ya ha intercambiado mensajes con el excanciller y que “buscarán la mejor solución”.

Ante la pregunta sobre si Marcelo Ebrard tenía “amagado al partido”, Delgado respondió: “No creo que sea un amago. Él está en su derecho de hacer esta impugnación y la Comisión (de Honestidad y Justicia) debe dar cuenta de la misma. Lo que estamos pidiendo es que la comisión sea muy rigurosa de todos los documentos y que se revise, en serio y a profundidad, estos alegatos”.

Reconoció que se reunió con legisladores de Morena simpatizantes de Marcelo Ebrard, a quienes les comentó “que era el momento de que ellos tomaran la decisión y no tuvieran miedo, porque no habrá privilegios para los que ganaron ni represalias; ya pasó el proceso y todos somos iguales, somos militantes; yo quería que tuvieran seguridad y que sepan que se va a actuar con institucionalidad”.

Tras subrayar que el 17 de septiembre Claudia Sheinbaum arrancará una gira de unidad en Oaxaca, el dirigente partidista adelantó que Morena formalizará una alianza política con el Partido Verde Ecologista de México y con el Partido del Trabajo, que tendrá como principal objetivo maximizar los votos para la Presidencia.

“Debemos superar todas las diferencias, las divisiones y avanzar sin sectarismos. El objetivo de esta gira interna es sumar, todos en unidad, rumbo a la victoria”, precisó el morenista.

Finalmente, enfatizó que aún no estiman los costos que invertirán para la gira de unidad de la líder del proyecto de transformación, y también dijo desconocer si era oficial que Adán Augusto López será el coordinador de campaña de la exjefa de Gobierno, pues se podrá saber en marzo.

Dan licencia a Brugada… sólo por 60 días



El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad y en votación económica la solicitud de licencia temporal de la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, por un lapso máximo de dos meses a partir del 16 de septiembre.

En el documento que envió Brugada se establece que el carácter temporal y el plazo de la licencia fueron solicitados por la propia alcaldesa.

“Le solicito someta a consideración del pleno del Congreso de la Ciudad de México, la solicitud de la licencia temporal para separarme del cargo de alcaldesa de la demarcación territorial Iztapalapa por 60 días”, reza el oficio que envió a la Mesa Directiva.

El artículo 65 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México subraya que si el plazo máximo de una licencia temporal vence y el solicitante no regresó al cargo, se entenderá como una ausencia definitiva y el Congreso procederá a nombrar a un alcalde interino o sustituto, según sea el caso.

De esta forma, al optar por la licencia temporal, Clara Brugada tiene la opción de retomar su cargo en caso de que no obtenga la candidatura a Jefa de Gobierno.

El artículo 67 del citado ordenamiento estipula que ante las ausencias temporales de los alcaldes, el titular de la Unidad Administrativa de Asuntos Jurídicos y de Gobierno se encargará del despacho, o bien el funcionario que siga en un orden de prelación.

Durante la sesión de este martes se informó que a partir del próximo sábado el director general de Obras y Servicios Urbanos, Raúl Basulto Luviano, fungirá como encargado del despacho de la alcaldía Iztapalapa mientras esté vigente la licencia de Brugada.

En el desahogo de este asunto, Clara Brugada recibió elogios de parte de diputadas de Morena, entre ellas Valentina Batres, quien celebró que la alcaldesa busque “consolidar la transformación”.