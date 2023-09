Manifestantes bloquean Circuito Interior y provocan ‘caos’; exigen reubicación de migrantes

Autoridades viales advierten un cierre en la circulación esta mañana en Circuito Interior, provocado por un grupo de manifestantes quienes, de acuerdo con reportes, exigen reubicación de grupos de migrantes a causa de problemas de insalubridad que, acusan, ha provocado su presencia.

Desde alrededor de las 08:00 horas de este viernes, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó sobre la presencia de manifestantes en Circuito Interior al Poniente, a la altura de Paganini, colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero.

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Circuito Interior al Poniente a la altura de Paganini, col. Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, por manifestantes. #AlternativaVial Eje 3 Norte y Beethoven. pic.twitter.com/gCrv88PkXV — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 22, 2023

A causa de esto, recomendó como alternativas viales Eje 3 Norte y Beethoven .

En redes sociales también se difundieron fotografías de los grupos de manifestantes, en donde se lee que estos portan carteles con las leyendas: “Reubicación de migrantes a espacios dignos” y “Tránsito peatonal libre en banquetas”.

A propósito, una de las manifestantes contó en entrevista con el medio Foro TV que la manifestación responde a que los vecinos “estamos sufriendo de mucha inseguridad”.

“Es muy preocupante la situación que estamos viviendo en esta calle. Hay mucha violencia. Tenemos muchos inmigrantes en la calle y desgraciadamente no les están dando los servicios que una persona debería tener. Los inmigrantes no tienen espacios buenos donde vivir, entonces viven en la calle, acampan todas las noches, aquí hacen sus necesidades, no tienen higiene”, dijo Mariana al citado medio.

Bloqueo de vialidad en circuito interior y Paganini un aproximado de 30 vecinos cierran la vialidad en carriles centrales y laterales dirección la Raza. Precaución @adn40 @ahoramasoficial @AztecaNoticias pic.twitter.com/yPTgZ4ipnq — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) September 22, 2023

Destacó que desde hace tiempo los vecinos de las calles aledañas conviven con los grupos de migrantes, pero que, en las últimas semanas, fueron muchos los que empezaron a establecerse ahí .

Por ello, exigen a autoridades y a grupos de la sociedad civil atender la creciente llegada de migrantes, pues, acusan los manifestantes, la falta de control ha aumento los problemas de higiene, tránsito y seguridad.

