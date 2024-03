Se mantiene la contingencia ambiental por ozono en el Valle de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantienen la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México. Agregó que el 7 de marzo se definirá si se levantan o no las medidas aplicadas, como el programa Hoy No Circula.

"Se mantiene la fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM y sus medidas para el día de mañana, jueves 7 de marzo del 2024", señaló la CAMe en un comunicado.

Añadió que se registró una concentración máxima que alcanzó los 179 ppb de ozono en la estación Atizapán y se mantuvieron condiciones muy adversas después de esa hora.

Además, estimó que el día de mañana todavía persistirá el cielo despejado, la alta radiación solar, la estabilidad atmosférica y el viento débil, lo que favorecerá la formación del ozono.

Asimismo, se mantiene el programa Hoy No Circula, que busca disminuir la acumulación de contaminantes en el aire.

Estos son los autos que no circulan mañana

De acuerdo con las autoridades, mañana jueves 7 de marzo del 2024, los autos que deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 17:00 horas, son los siguientes: