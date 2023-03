María Elena Ríos pide voltear a ver a trans atacadas con ácido

En el contexto de la propuesta de la denominada Ley Malena que se discute en el Congreso de la Ciudad de México, la saxofonista María Elena Ríos Ortiz hizo un llamado a visibilizar los ataques con ácido en contra de mujeres trans, otro de los pendientes en materia de género.

En entrevista con La Razón, Ríos Ortiz advirtió que aunque la iniciativa que busca sancionar con más rigor los ataques con ácido u otras sustancias corrosivas, muestra que hay interés de la sociedad en el tema, aún falta profundizar en las implicaciones de este tipo de violencia que sufren las mujeres, particularmente visibilizar este problema en la comunidad trans, pues acusó que ellas “no importan, sino hasta que es conveniente”.

“Acá en el foro (en el Congreso local) acudió una mujer trans que fue quemada hace 21 años, no digo su nombre por no revictimizarla, pero que acudió porque sabía de la iniciativa de ley y porque está totalmente de acuerdo en que lo que ella no tuvo, que sea para otras. No es casualidad que México ocupe el segundo lugar en Latinoamérica en transfeminicidios”, explicó.

A una semana de que tuvieron lugar las mesas de trabajo en el Congreso local para procesar la Ley Malena, —llamada así en honor a la saxofonista—, Ríos Ortiz aseguró que es la primera vez que se escucha su petición de reunir a especialistas y hacer foros para conocer los alcances de lo que implica un ataque con ácido.

“Para poder entender y emitir una iniciativa sólida se tenían que hacer foros, en donde especialistas en diferentes materias digan cómo intervienen en los procesos de un ataque: dermatólogos, cirujanos, abogados; también instituciones, para que se entienda por qué sí es una tentativa de feminicidio”, indicó.

María Elena destacó que trabajó de la mano con la diputada morenista Marcela Fuente —quien presentó la iniciativa correspondiente—, de tal manera que se abrió la puerta a la realización de foros, pues para ella ésta es la forma de generar una ley “democrática y que no sea arbitraria”.

“Para mí la democracia viene desde un contexto más profundo, que es la comunidad; hacer de esta iniciativa algo comunitario lo hace más sólido”, dijo.

Ahora que terminó el periodo de mesas de trabajo, el objetivo, indicó, es que una vez que esta iniciativa pase a comisiones, los ataques con ácido se tipifiquen como tentativa de feminicidio o feminicidio, para evitar que los agresores intenten reclasificar el delito.

“Con el hecho primario de tipificarla, ya coloca en más ventaja a una mujer agredida”, comentó.

Aunque en la capital del país esta propuesta fue emitida por Morena, María Elena recordó que en el estado de Puebla se emitió una similar —que ya fue aprobada— por parte de una legisladora panista, por eso, la también activista prefiere “no hablar de partidos políticos”, pues hacer esto sería politizar el tema.

“A mí el protagonismo no me sirve ni le va a servir a ninguna compañera que sea agredida, desafortunadamente sí han sido los egos los que han afectado a una lucha muy frágil y muy vulnerable”, expresó.

Y agregó: “Estar en esta situación te coloca en un estado vulnerable, porque necesitas tratamientos, quizá estés desempleada, o tienes una familia qué mantener… desafortunadamente ha habido personajes políticos que han dividido a este grupo de mujeres agredidas y lo lamento mucho”.

María Elena Ríos ha dedicado las últimas semanas a promover la aprobación de reformas para que los ataques a mujeres con ácido o cualquier otra sustancia corrosiva se tipifiquen como feminicidio en grado de tentativa.

El primer Congreso en aprobar la Ley Malena fue el de Puebla, lo cual se logró por unanimidad en sesión realizada el pasado 2 de marzo.