Legisladores que votaron contra la Reforma Eléctrica "no tienen patria": Martí Batres

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, arremetió en contra de los legisladores federales que se opusieron a la Reforma Eléctrica que propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al grado de señalar que “no tienen ma...”.

“La mayoría de los legisladores votaron a favor, pero hubo quienes votaron en contra e impidieron que se alcanzaran las dos terceras partes necesarias para la Reforma. Esos legisladores no tienen dignidad, no tienen patria, esos legisladores no tiene ma.... Son unos traidores a la patria porque prefirieron representar los intereses de las compañías extranjeras y no los intereses nacionales”, aseguró durante su participación en la asamblea informativa en la alcaldía Azcapotzalco.

te puede interesar Marchan a favor de la Cannabis en la CDMX; alistan mitin en la plancha del Zócalo

El funcionario capitalino dijo que, a pesar de todo, se envío la propuesta para nacionalizar el litio y, con ello, impedir concesiones a empresas extranjeras para que exploten el mineral.

“Ese mineral es el 'oro blanco', importante para mover la economía en el siglo XXI. Por eso, hoy que se ha nacionalizado el litio equivale a la expropiación petrolera del General Lázaro Cárdenas del Río” Martí Batres, ​Secretario de Gobierno de la CDMX

Martí Batres explicó que recientemente el Presidente López Obrador envío una iniciativa de Reforma Eléctrica al Congreso de la Unión, ya que las cuentas que llegan a las casas y a empresas son diferentes. “Las empresas extranjeras ocupan gratuitamente nuestra red eléctrica, y sucede también porque la CFE no ocupa sus hidroeléctricas y está obligada a pagar los precios más altos del marcado”, dijo.

CEHR