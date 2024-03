Martí Batres, Jefe de Gobierno en CDMX, presenta lineamientos en veda electoral para servidores públicos

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres presentó un decálogo para los servidores públicos durante la etapa de veda electoral, del 1 de marzo al 2 de junio y que contempla suspender la difusión de propaganda gubernamental, exceptuando campañas de educación, salud y protección civil.

Sobre la propaganda gubernamental debe ser institucional, por tanto, no debe tener carácter electoral, por lo que debe evitar exaltar logros. “Si puede haber propaganda, pero debe ser institucional y no electoral”, explicó.

Señaló que se podrá seguir entregando la entrega de apoyos ciudadanos, pero no se pueden promocionar: esto es, solo se ejecutan. Además, que no deben tener frases, colores o imágenes de alguna fuerza política, a fin de que no se relacione con ninguna persona y con la leyenda de que es un programa público sin otro tipo de fines.

“No pueden contener logotipos, logos o colores que estén relacionados con candidatos o campañas electorales, además se puede difundir la información pública de los servicios que presta el gobierno, así como temas de interés”, destacó.

Además, las personas servidoras públicas deben abstenerse de dar opiniones o expresiones de cualquier medio, de índole político-electoral, en particular durante el periodo de campañas electorales.

Otras reglas son que los servidores pueden acudir a actos proselitistas en días inhábiles, así como fuera del horario laboral.

