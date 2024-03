AMLO pide ayuda a medios para cumplir veda electoral; 'hay que autolimitarse'

Al entrar en vigor la veda electoral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a los medios de comunicación ayuda para cumplir con la legislación y evitar abordar temas de carácter político o relacionados con la elección federal donde se renovarán más de 20 mil cargos populares.

AMLO dijo que cada uno de los actores que participan en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional debe autolimitarse, con el objetivo de no tocar temas electorales.

“Ayudénos, les pido eso, cooperación para que, si hay un tema que no debemos de tocar, nosotros mismos nos autolimitemos, si les parece. Ya ustedes me dicen si puedo o no puedo, ayúdenme para que no se de ningún motivo, pero además que no violemos la normatividad”, declaró AMLO.

Este viernes entró en vigor la veda electoral de tres meses decretada por el Instituto Nacional Electoral (INE), para garantizar la imparcialidad en las elecciones del 2 de junio próximo, que prohíbe la promoción de obras públicas de gobierno, así como no hablar sobre los candidatos.

