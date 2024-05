Matan a 2 personas personas en reunión de Karen Quiroga, en Iztapalapa.

La candidata de la coalición Va X la CDMX a la alcaldía Iztapalapa, Karen Quiroga, denunció que mientras llevaba a cabo una reunión vecinal frente a su casa, en la colonia San Lorenzo Tezonco, asesinaron a dos personas y elementos policiacos que arribaron al lugar entraron a su inmueble.

Según los primeros informes, los uniformados entraron “a punta de pistola y a patadas”; además, no le permiten a ninguna de las personas que presenciaron el momento salir de la zona, entre ellas, una menor de edad.

“En este momento están todos detenidos, no dejan entrar a nadie, no dejan salir a nadie, es una situación muy muy tensa de algo que ya veníamos anticipando”, especificaron por medio de un audio en el momento de los hechos.

En la grabación en vivo que trasmitió la aspirante en el lugar de los hechos, se percibe cómo elementos policiacos están por hacer una revisión preventiva a gente de Quiroga, por lo que ella interviene y reclama a los uniformados por ingresar a su casa de manera violenta.

“Patearon la puerta, se metieron armados a mi casa. Esto es político”, le reclamó la candidata a los policías, a quienes les pidió que respetaran los protocolos para llevar a cabo la revisión. A la par había efectivos que grabaron a la mujer.

Después, Karen Quiroga transmitió otro video en el que muestra huellas de zapato en la puerta de su casa, las cuales fueron resultado de las patadas de los uniformados. Detalló que catearon los vehículos y acompañada de los vecinos quienes también fueron víctimas del cateo, dijo que previamente solicitó medidas preventivas.

“No pienso disculpar esto, solicité seguridad al Instituto Electoral y me la negaron, porque dijeron que Iztapalapa no era un punto rojo, que no era necesario, hoy se evidencia que existe en la colindancia con Tláhuac el Cártel está operando aquí”, comentó.

Karen Quiroga responsabilizó al Jefe de Gobierno, Martí Batres; al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez;así como a otras autoridades y aspirantes a cargos de elección popular de lo que sucedió este martes en Iztapalapa.

JVR