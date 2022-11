En Primer Informe, Mauricio Tabe afirma que viene lo mejor para Miguel Hidalgo

Al afirmar que viene lo mejor para Miguel Hidalgo y para la Ciudad de México, el alcalde Mauricio Tabe, sostuvo que el 2023 será un año de mayor seguridad para las vecinas y vecinos, con más patrullas, con más parques reiluminados, con más apoyos sociales para las mujeres, de lucha contra la desigualdad y donde esta demarcación será capital de la reactivación económica.

Así lo dijo el titular de la demarcación ante vecinas y vecinos durante su Primer Informe de Gobierno, en el que enfatizó que esta demarcación será el mejor lugar para vivir, para visitar y para trabajar de toda la Ciudad de México.

“No tengan duda que lo mejor está por venir para Miguel Hidalgo y lo mejor está por venir para la Ciudad de México”, expresó.

En compañía de alcaldesas y alcaldes de oposición, Tabe recordó que al llegar a este gobierno decidió que uno de sus ejes sería “primero las mujeres” y hoy esta alcaldía es referente porque todos sus programas sociales están dirigidos a este sector para hacer el piso más parejo.

Mauricio Tabe recordó que al llegar a este gobierno decidió que uno de sus ejes sería “primero las mujeres”. Foto: Especial.

Destacó que hace un año, la alcaldía se propuso blindar Miguel Hidalgo y ahora esta demarcación es más segura que hace un año y mucho más segura que hace tres, pues datos del Gobierno de la Ciudad reportan una disminución de más del 20 por ciento de los delitos de alto impacto.

Rememoró que al tomar el cargo el 1 de octubre de 2021, auguró que Miguel Hidalgo sería la capital de la reactivación económica y ahora, a un año de ese día, es esta alcaldía la número uno en generación de empleos de toda la Ciudad de México, pues uno de cada cuatro nuevos empleos se crean aquí.

“Estamos hechos para grandes retos, porque así logramos ganar y así hemos colocado a nuestra alcaldía en los primeros lugares en servicios, seguridad, empleo y apoyo a las mujeres”, resaltó.

Reconoció que su primer año de gobierno ha sido muy complejo, pero la complejidad se debe a la persecución política y el acoso que ha padecido su administración, pues el gobierno ha utilizado las instituciones, como la Contraloría General, como un instrumento de linchamiento.

“Ni con sus calumnias, ni con su guerra sucia, ni con su persecución, ni con sus ataques, nos van a detener ni tampoco a distraer”, aseguró Tabe.

“No tengan duda que lo mejor está por venir para Miguel Hidalgo y lo mejor está por venir para la Ciudad de México”, expresó el alcalde. Foto: Especial.

Durante su discurso, Tabe relató que en sus recorridos cotidianos por las colonias, los ciudadanos expresan un gran hartazgo por la división que ahora existe por lo que dijo es necesario trabajar en conjunto por el bien de todos.

“La gente en las colonias no quiere vivir peleada con su vecinos. Parece que no entienden que para el tamaño de los problemas de México, nuestro país necesita del cemento de la solidaridad y no del veneno del odio y la polarización”, apuntó.

A unos días de que inicie la discusión del Presupuesto llamó a las y los vecinos a unirse para solicitar al Congreso de la Ciudad de México detener el castigo presupuestal y dar mayores recursos a la alcaldía, dinero que será destinado –como hasta ahora- a las colonias y barrios más vulnerables.

Refirió que actualmente México necesita el apoyo de todos para asumir con fuerza en el debate público y en las redes la defensa de nuestra democracia, de las libertades y los derechos.

“La gente en las colonias no quiere vivir peleada con su vecinos", dijo el alcalde. Foto: Especial.

“¡Corramos la voz! Nos vemos el 13 de noviembre en el Ángel de la Independencia. No podemos fallar, ni podemos fallarle a México. ¡El INE no se toca!”, resaltó.

Se comprometió a que su gobierno seguirá trabajando para que las mujeres sigan siendo primero en los programas sociales, seguir siendo la capital de la reactivación económica, para ser el epicentro cultural, para renovar los deportivos, para ser la alcaldía más iluminada y más limpia de la Ciudad, para hacer siempre las cosas bien.

Finalmente, Tabe agradeció el respaldo de los integrantes de la UNA-CDMX, quienes estuvieron presentes en el evento.

“Quienes aquí estamos, cambiamos la ciudad hace un año y la seguimos cambiando. Aquí está el presente y el futuro chilango”, concluyó Tabe.

