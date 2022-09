Mauricio Tabe arranca programa "Pa’ Las Jefas" en la alcaldía Miguel Hidalgo

Como parte de la política social de “Primero Las Mujeres”, este sábado la alcaldía Miguel Hidalgo dio inició a la entrega del programa social “Pa’ Las Jefas”, con el que se dará un apoyo económico a dos mil mujeres miguelhidalguenses que tienen a su cargo dependientes económicos o que son el único sustento de su familia.

Así lo dijo el alcalde Mauricio Tabe al reunirse con las beneficiarias, resaltando que este programa social por primera vez se entrega a mujeres que realmente lo necesitan y no a los amigos del gobierno en turno, dando fin así al uso político-electoral de los proyectos de asistencia social como se vivió en años anteriores.

Ante las miles de asistentes en el deportivo Plan Sexenal, Tabe explicó que las beneficiarias fueron elegidas de manera transparente con base en estudios socioeconómicos realizados por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, lo que garantiza que los apoyos lleguen a quien realmente lo necesita.

“Déjenme decirles que de las beneficiarias, mil nunca habían recibido un programa social, por primera vez se le hace justicia a mil mujeres que sí lo necesitaban y que hoy van a recibir ese programa”, sostuvo.

Frente a las espectadoras, el alcalde lamentó que los recursos otorgados por el Gobierno de la Ciudad sólo hayan alcanzado para dos mil personas, toda vez que otras 3 mil 300 mujeres que también requieren de este apoyo, no pudieron ser beneficiadas.

Recordó que durante su campaña como candidato a alcalde de Miguel Hidalgo uno de sus compromisos fue acabar con el uso de los programas sociales como moneda política para pagar favores o votos y hoy esa promesa se puede dar por cumplida.

Yo se los decía en todos los rincones y en todas las reuniones, les pido su confianza, porque de contar con su apoyo, lo único que sí les voy a garantizar es que los programas van a ser para quienes más lo necesitan, me da muchísima pena que si no lo necesitan y me piden un programa, así me hayan apoyado, va a ser muy difícil que les toque el programa”, expresó.