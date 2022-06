"Vamos a ver si pueden", responde alcaldesa Sandra Cuevas a orden de destitución

Luego de que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJA-CDMX) confirmara la inhabilitación por un año de Sandra Cuevas, la alcaldesa de la Cuauhtémoc dijo que “nunca me verán doblegarme… no me voy a mover y seguiré trabajando por la gente”.

En conferencia de prensa, tras lanzar un "a ver si pueden", Cuevas afirmó que combatirá jurídicamente dicha resolución, que la inhabilitó por un año debido a que incurrió en abuso de funciones al ordenar el cierre del Deportivo Guelatao en octubre del 2021.

Aseguró que por no pertenecer a la cúpula de poder es que por tercera ocasión están intentando quitarla del cargo.

Sandra Cuevas en conferencia tras notificación de inhabilitación

“No pertenezco a ese grupo de poderosos y es por esa razón es que crean situaciones jurídicas porque no tienen de otra para sacarme de aquí. No pueden combatir mi trabajo en territorio, no pueden encontrar casas, negocios, dinero, ni a mí ni mi familia y ¿Qué es lo que les queda? Crear situaciones legales para doblarme, pero les digo algo: nunca verán a Sandra Cuevas doblegarse ante nadie, ni ante nada, ni lamerle los zapatos a nadie”, aseveró.

Sandra Cuevas adelantó que continuará en su cargo ya que la sentencia no es definitiva al destacar que vino a “gobernar y trabajar para la gente y vamos a combatir jurídicamente este tercer round y vamos a ganar nuevamente”.

Reviró que “una sola persona llamada Sandra Cuevas está poniendo en jaque al gobierno”, lo cual dijo le duele al partido guinda que “una don nadie haya ganado”.

Ésta don nadie sigue haciéndole a todos aquellos grupos del partido guinda; les sigue haciendo ver su suerte Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc

En cuanto al tema del Deportivo Guelatao, Cuevas consideró que es un tema absurdo ya que cuenta con cinco dictámenes que muestran afectaciones al inmueble desde 2017.

“Por esa razón cuando llego decido cerrarlo y lo cerré por 41 días y lo hice porque me lo exigieron a través de una carta compañeros de trabajo”, apuntó.

Recalcó que “Hice lo correcto, primero está salvaguardar la vida de la gente, de los usuarios, de los cinco pisos, porque a pesar de los más de 35 millones de pesos que le invirtió la administración pasada, dos los dejó totalmente abandonados, dejó la alberca totalmente dañada. Los usuarios han gozado del deportivo, ese es el delito”.

Y concluyó que “si eso es abuso de funciones entonces qué hacemos los alcaldes, los alcaldes de oposición entonces ¿Somos de papel? No puedo tomar decisiones, no puedo salvaguardar la vida de la gente por 41 días

Lo volvería a hacer igual porque no quiero que en mi gobierno se me caiga nada ni se muera nadie y si eso es delito para que me destituyan pues vamos a ver si pueden Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc

TJA confirma inhabilitación de Sandra Cuevas por un año

El TJA-CDMX confirmó hoy a La Razón que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, sí fue notificada sobre la inhabilitación por un año de su cargo.

Lo anterior, aunque la alcaldía Cuauhtémoc aseguró más temprano en un tuit que hasta ese momento no había recibido notificación oficial de la “supuesta” inhabilitación por parte del Tribunal.

Este medio se puso en contacto con el área de comunicación del Tribunal, el cual confirmó que la alcaldesa fue notificada en el domicilio que ambas partes señalaron para tal efecto.

Tras la notificación, la alcaldesa Sandra Cuevas emitió su pronunciamiento poco después de las 20:00 horas de este lunes.

De acuerdo con el fallo de la Primera Sala Especializada del TJA, la alcaldesa de Cuauhtémoc tendrá un plazo de 15 días hábiles para que la sentencia sea apelada por lo que no será separada de su cargo de inmediato.

LRL