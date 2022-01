Medidas de contención ya son tardías ante contagios: expertos

Vanessa López Guerrero, inmunóloga e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) afirmó que cualquier medida de contención que se tome ahora para frenar la cadena de contagios por Covid y las hospitalizaciones estará rebasada debido a que a estas alturas las personas ya están infectadas.

“Ya está la cuarta ola, las medidas que se puedan tomar ahorita, realmente van a sobrepasar cualquier contención porque ya están las personas infectándose”, señaló.

En entrevista con La Razón, la especialista destacó si bien es cierto que hay escasez mundial de pruebas para detectar el virus, no hacerlas o llamar a la población a no acudir por una, contribuye a la subestimación de los casos en un contexto en el que aún se desconoce el alcance de la nueva variante Ómicron, sobre todo en aquellas personas que no han sido vacunadas o son grupos de riesgo, como los menores de edad.

“Eso de decir que Ómicron es menos grave, que es una gripe, eso no lo sabemos realmente. Esta variante llegó con una población que ya estaba inmunizada previamente y, aunque las vacunas no funcionan al 100 por ciento con esta variante, sí es parcialmente. Minimizarlo a que no va a pasar nada es sumamente grave porque todavía hay personas vulnerables que se pueden contagiar y saturar los sistemas de salud”, indicó.

López Guerrero consideró que no será sino hasta que concluya esta nueva ola cuando se conozca su impacto real, sobre todo en personas menores de edad que no han sido vacunadas y ante la falta de pruebas, tras el llamado que han reiterado las autoridades a permanecer aislados durante un periodo de siete días en caso de presentar sintomatología relacionada con el virus, sin hacerse una prueba.

Proponen “pasaporte Covid”

Ante el aumento de contagios de la variante Ómicron en la Ciudad de México, el diputado panista Aníbal Cañez Morales propuso un “pasaporte Covid” y el uso obligatorio del cubrebocas para restringir el acceso en restaurantes, tiendas, bares, eventos masivos, entre otros.

“Sería necesario evaluar la implementación en la Ciudad de México de un pasaporte Covid, esto con el fin limitar el acceso a restaurantes, tiendas departamentales, bares, eventos masivos, lugares cerrados, únicamente para aquellas personas que estén vacunadas”, indicó en un comunicado.

Cañez Morales aclaró que esta medida, sería únicamente para quienes estén vacunados, ya que advirtió en concordancia con la postura del gobierno central, que no sería viable un nuevo cierre de las actividades.

“Las y los capitalinos tenemos que ser responsables con las personas que nos rodean; si una persona no se quiere vacunar y no quiere usar cubrebocas está en total libertad, pero su libertad se agota cuando por su indiferencia vulnera el derecho de terceros exponiéndolos a contagiarse de esta enfermedad”, advirtió.

El legislador del albiazul realizó un llamado al Gobierno local para asumir con “seriedad y responsabilidad”, en la que se incluya ofrecer pruebas de detección del virus para los capitalinos, acelerar la vacunación sin excepciones, y arrancar con una campaña para fomentar el uso del cubrebocas y hacerlo obligatorio.

Responden a vacunación

Durante la aplicación de la segunda dosis contra Covid-19 para jóvenes de 15 a 17 años se registraron largas filas en los módulos, aunque con avance fluido. En el Centro Cultural Jaime Torres Bodet y en el Palacio de los Deportes, se reportó gran afluencia de jóvenes.