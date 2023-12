Metro CDMX: 6 Líneas con servicio lento este lunes 11 de diciembre por la lluvia

Este lunes 11 de diciembre la lluvia ha causado estragos en el servicio de 6 Líneas del Metro de la Ciudad de México, donde los pasajeros se comienzan a acumular en los andenes y transbordos debido a que por el operativo de marcha de seguridad el avance de los trenes es lento.

Líneas del Metro CDMX con avance lento este lunes 11 de diciembre

Línea 2 de Taxqueña a Cuatro Caminos

Línea 3 de Indios Verdes a Universidad

Línea 4 de Santa Anita a Martín Carrera

Línea 8 de Garibaldi a Constitución

Línea 9 de Tacubaya a Pantitlán

​Línea B de Ciudad Azteca a Buenavista

#AvisoMetro: Continúa lloviendo en la Ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 8, 9 y B, por lo que el avance de los trenes es lento. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 11, 2023

De acuerdo con los reportes de usuarios, no solo se registra avance lento, sino que en algunas estaciones de la Línea B los trenes se quedan parados por 15 minutos y en el peor de los casos unos aseguran que han esperado por 1 hora poder entrar en alguno de los vagones.

Incluso, algunos pasajeros de la Línea B del Metro señalan que en esa parte de la ciudad no está lloviendo, por lo que la marcha de los trenes no debería ser lenta.

"No está lloviendo en línea B, por favor agilicen la marcha de los trenes, llevamos una hora en un trayecto de 25 minutos", "Si creíamos que el servicio de la Línea B no podía ser peor, estábamos equivocados, si puede estar peor", "Línea B nuevamente es mentira tarda has 15 minutos en pasar el metro y ya que llega tardo mínimo 6 minutos parado en cada estación, tomen otro transporte, el metro dejo de ser ya una opción", son algunas de las quejas.

Una hora sin poder entrar. pic.twitter.com/lIX0mnc957 — Megara (@JazzminPrado) December 11, 2023

Así la estación ríos de los remedios #LB #MetroCDMX #Metro trenes muy llenos , usuarios empiezan a regresarse a Muzquiz o Ecatepec para poder abordar pic.twitter.com/Gcf6256qTH — Felipe (@Felipe01184) December 11, 2023

Noooo mi querido metro, esto no es marcha de seguridad, 30 min en olímpica y ni una alma subió, gracias por hacerme perder cada día más la fe en esta línea @MetroCDMX @telediario pic.twitter.com/VFsPQpZQSi — Angélica (@Anglica19181041) December 11, 2023

Por otra parte, en la Línea 9 del Metro CDMX los usuarios señalan que los andenes y transbordos también se encuentran saturados debido a que por el avance lento de trenes muchos se están retrasando para llegar a sus trabajos y escuela.

Transbordo Pantitlan línea 9 pic.twitter.com/VlTu4ysSZv — JesSegrel (@ojitos_morrison) December 11, 2023

