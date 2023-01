Corte doloso de cables y conducción negligente, causas de accidente en Línea 3 del Metro: FJCDMX

Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, indicó en relación con el incidente de la Línea 3 del Metro ocurrido el pasado 7 de enero, que éste fue producto de la quema y corte doloso de los cables ubicados en dos registros de conexión que contienen cableado eléctrico de comunicaciones, señalizaciones y pilotaje automático en la estación Potrero.

Asimismo, apuntó como segunda causa a la ´conducción negligente del tren 24, que no respetó las medidas de conducción en modo de seguridad, es decir, no debió rebasar los 35 kilómetros por hora que aseguran que en cualquier eventualidad el conductor pueda responder y evitar accidentes, garantizando reacciones adecuadas con la distancia y tiempos suficientes en forma segura.

En conferencia, el vocero explicó que el viernes 6 de enero se reportó al puesto de control central una falla en la señalización del túnel afectando un conjunto de indicaciones que regulan el avance de los trenes.

Posteriormente a las cero horas se presentó al cierre del servicio para hacer el diagnóstico y detectaron un enorme daño material causado por la quema deliberada de cables en los registros de la estación Potrero, "por lo que determinaron que la normalización del servicio llevaría el tempo equivalente a varios turnos de trabajo”, destacó.

El funcionario capitalino dijo que derivado de las anomalías en el sistema de señalización y con el fin de no intervenir en la prestación del servicio, el puesto central estableció la marcha de seguridad para la circulación de los trenes, que señala conducción restringida de éstos, que significa velocidad máxima en curva de 15 kilómetros por hora y 35 en línea recta, además que no se puede cambiar a otro modo sin previo aviso.

“Queda prohibido cambiar a piloto automático. A las 09:06 del sábado 7 de enero se dio el alcance del convoy 24 con el convoy 23 ubicado a la Interestación de Potrero y La Raza, provocando el deceso de una persona y más de cien heridos”, dijo.

Lo anterior, dijo Lara López, puede derivar en el delito de sabotaje, por lo que la Fiscalía continuará investigando los hechos como daño doloso a sistemas de seguridad para encontrar a los responsables, sean internos o externos a la institución.

"El conductor del tren 24 no se apegó a los lineamientos contenidos en sus manuales técnicos. Excedió el límite de velocidad en Conducción Manual Restringida (CMR) y cambió a conducción en Pilotaje Automático, cuando está prohibido en marcha de seguridad. No se comunicó en ningún momento al Puesto de Control Central (PCC) para notificar el cambio de tipo de conducción y no realizó ninguna maniobra para detener el tren y evitar el hecho", explicó.

Añadió que por lo anterior, se procedió a la judicialización y cumplimentación de la orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de homicidio y lesiones, ambos culposos, en contra de Carlos Alfredo "N", conductor del tren 24.

