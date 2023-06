Metro CDMX. Reviven en internet VIDEO de hombre invidente en vagón de mujeres

Luego de que en redes sociales se viralizara un video en el que usuarias del Metro de la Ciudad de México acosan a un hombre extranjero que subió a un vagón exclusivo de mujeres, el debate se desató entre quienes opinan que existe "doble moral" por parte de las mujeres e incluso racismo, y quienes creen que en esta situación el hombre no corría peligro.

Los hechos revivieron algunos videos que en el pasado también abrieron el debate. Uno de los más populares es el de un presunto hombre invidente que, supuestamente, subió por error al vagón de las mujeres e inmediatamente fue bajado.

Muchos internautas señalaron que como el hombre invidente no es atractivo las mujeres se portaron de manera hostil con él. Asimismo, reprocharon que en el caso del extranjero no dijeron nada, no lo dejaban bajar e incluso acusaron a las usuarias de racistas.

Vagones de metro “sólo para mujeres” en Méjico



- Cuando el hombre que se cuela es “invidente”



- Cuando el hombre que se cuela “está de buen ver”



Sin embargo, en el video del hombre invidente falta contexto, pues en redes sociales ahora circula una versión recortada del clip. De acuerdo con medios de comunicación, en 2018, en la estación Villa de Cortés, un hombre se subió al vagón exclusivo de mujeres y comenzó a insultar a las usuarias.

Fue por ese motivo que una joven tuvo que sacar al sujeto fuera del vagón. En La Razón, te dejamos el video completo:

¿Qué es el acoso?

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos define el acoso como “cualquier comportamiento —físico o verbal— de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona; en particular, cuando se crea un entorno laboral intimidatorio, degradante u ofensivo”.

Si bien, es importante abrir el debate al respecto, debemos tomar en cuenta que cada día muchas mujeres son agredidas sexualmente en el transporte público. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, una de cada dos mujeres ha sido agredida sexualmente en espacios púbicos. Las formas más frecuentes son las frases ofensivas, tocamientos e incluso, la violación.

