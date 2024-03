“Mi padre fue policía”: Layda Sansores ofrece disculpa pública y anuncia separación de funcionarios

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, emitió la noche de este viernes 22 de marzo en sus redes sociales un mensaje dirigido a los policías del estado, a quienes llamó hermanos, pues explicó que a ellos la unen “hilos invisibles que vienen de otras vidas”. En el mismo escrito ofreció una disculpa pública y reconoció que “equivocó sus palabras”.

Les extiendo una disculpa pública, equivoqué la forma de transmitir mi mensaje, mis palabras fueron desafortunadas al referirme a las madres y lo lamento; estaba dirigido a quienes tienen secuestrado el movimiento por intereses políticos y se niegan a establecer una mesa de diálogo , expresó.

Previo a este mensaje emitió otro en el que anunció que ordenó la separación del cargo de la “subsecretaria del Sistema Penitenciario Prevención y Reinserción Social, por ser la encargada de ejecutar los traslados de las Personas Privadas de la Libertad y del Director de la Policía Estatal Preventiva, quien estuvo al frente durante el operativo en el CERESO de Kobén”.

Instó a las partes involucradas a acercarse a las instituciones dispuestas a dialogar y pidió a los policías a no permitir “que los usen y contaminen su movimiento; hermanos campechanos, no se dejen engañar”. Las decisiones las comunicó mediante un video publicado en sus redes sociales y argumentó que las separaciones las realizó para no entorpecer las investigaciones que se llevan a cabo.

Es evidente que es tiempo electoral y tenemos a partidos y actores que intentan dinamitar el diálogo y dañar a nuestro estado aseguró la gobernadora.

En ese mismo tenor, aseguró que desde el primer momento se han instalado mesas de diálogo, a la que se han negado líderes “que han secuestrado un movimiento legítimo”.

Querido pueblo campechano:



He ordenado la separación del cargo de la Subsecretaria del Sistema Penitenciario Prevención y Reinserción Social, por ser la encargada de ejecutar los traslados de las Personas Privadas de la Libertad y del Director de la Policía Estatal Preventiva,… pic.twitter.com/TL8MZTa5kM — Layda Sansores (@LaydaSansores) March 23, 2024

Respuesta al pliego petitorio

Tras anunciar la separación de los funcionarios, la gobernadora publicó la respuesta al pliego petitorio de los policías. En ese mismo mensaje dijo que su padre fue policía, por lo que respeta y admira a quienes ejercen dicha profesión.

No duden que en mí tienen a una hermana que entiende lo que ustedes están pasando , expresó Sansores.

Afirmó que ha avanzado en las solicitudes de los policías, y explicó que además de responder lo plasmado en el pliego petitorio, se agregaron cuatro puntos no solicitados, que se habían trabajado con anterioridad, entre los que se incluyen el Servicio Civil de Carrera para asegurar su crecimiento y profesionalización; fortalecer capacitaciones en derechos humanos; vivienda para policías: y crear una comisión de estímulos.

Las respuestas al pliego petitorio son:

1 .- El Director de la Policía Estatal Preventiva y la Directora de Atención a Víctimas han sido separados de sus cargos. Mientras tanto, asignaremos directores interinos en la Policía Estatal Preventiva y Dirección de Atención a Víctimas, para dar tiempo a que ustedes generen una propuesta para encabezar los cargos de manera definitiva. Único requisito, que los directores tengan calidad moral probada.

2. - Se establece el horario de 12x24.

3. - Siguen siendo equitativos, se iban destacamentados 21 días y descansaban 3; ahora se van 15 días y descansan 2. Lo que podría mejorar es el tiempo de relevo con el compromiso de los compañeros.

4.- Se mejorará el contrato de bebidas y alimentos, velando que la calidad sea la adecuada.

Los destacamentos que construimos de Seybaplaya y Dzitbalché son muestra de nuestro compromiso con ustedes, y atenderemos el resto de los destacamentos tan pronto como sea posible.

5.- La primera acción de mi gobierno fue aumentar los ingresos: a los que ganaban menos, les aumentamos a $13 mil.

Como ejemplo está la policía municipal que ganaba $6 mil pesos solamente. Este beneficio también fue para policías estatales, ministeriales y bomberos.

La Ley de Disciplina Financiera prohíbe el crecimiento del capítulo 1000 más del 3% por lo que integrar el bono al salario es legalmente imposible. Sin embargo, buscaremos opciones. Mi cariño y voluntad la han sentido desde siempre.

6.- El armamento ya llegó, el proceso de registro de armas por parte de la SEDENA está casi concluido; incluso, dicho armamento está en las oficinas desde hace días. En la próxima ministración se les entregarán dos uniformes del color que ustedes eligieron.

7.- Se fundamentarán los arrestos estableciendo mecanismos e incluyéndolos en el marco normativo.

8.- Se coordinará para que el premio al Mérito Policial y los reconocimientos por años de servicio se entreguen en la fecha establecida.

9.- Mantengo mi compromiso de que no habrá represalias, pero los actos que representen una amenaza a la seguridad del estado, actos delictivos graves, serán investigados y se procederá conforme a la ley.

10.- Actualmente todos los mandos pertenecen a la SPySC. Esta Secretaría está integrada por personal con la experiencia necesaria en materia de seguridad pública.

Mandos campechanos se integrarán en las direcciones de Policía Estatal Preventiva y la Dirección de Prevención del Delito.

11.- Buscaremos que las empresas encargadas del mantenimiento de vehículos y equipos sean suficientes y eficientes para atender las necesidades de la Secretaría.

12.- No se cobrará al patrullero daños a las unidades cuando estos sean provocados en el cumplimiento del deber; cuando sean por negligencia, se reglamentará puntualmente el procedimiento para reparar el daño.

13.- Se respetarán los derechos laborales.

14.- Se seguirá estableciendo el mecanismo para dejar claros los roles y periodos en que puedan disfrutar vacaciones y el personal tenga la información anticipada para disfrutar de ellas, sin dejar a un lado que la función policial requiere presencia en las fechas en la que la mayoría de los ciudadanos descansan y que se requiere mayor presencia.

15.- Reactivación de bolsa de préstamos con el ISSSTECAM.

16.- El horario laboral de motos se reduce de 12 horas a 8 horas.

17.- No es posible. Se debe garantizar la presencia policial en otros municipios.

18.- Se garantizará que el personal de Asuntos Internos actúe conforme a sus atribuciones, respetando en todo momento el debido proceso y sus derechos humanos.

19.- Se dotará de equipos celulares en cada patrulla y se instalará Internet en todo los destacamentos para evitar que los compañeros usen sus equipos y sus datos.

20.- Se lleva a cabo la rotación de mandos destacamentados.

21.- Las bodycams son obligatorias. La decisión es para la protección de los policías y ciudadanos; no lo malinterpreten, ayuda a evitar la corrupción.

22.- La Ley de Disciplina Financiera prohíbe el crecimiento del capítulo 1000 en el transcurso del año.