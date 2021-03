Militantes del PRI exigen destitución de ex colaboradores de Cuauhtémoc Gutiérrez

Militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se manifestaron afuera de la sede oficial del instituto para exigir la destitución del dirigente en la Ciudad de México, Israel Betanzos, así como de diversos liderazgos quienes son excolaboradores de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, buscado por la Interpol en 190 países por su presunto liderazgo una red de prostitución que operó al interior del citado partido.

"Alito, te exigimos limpiar de basura al PRI CDMX, todo el peso de la Ley para quienes usaron dinero del partido para prostituir mujeres, Israel Betanzos forma parte de ese grupo, no debe seguir al frente del PRICDMX", decía una de las mantas que utilizaron para bloquear momentáneamente la avenida Insurgentes.

Los inconformes afirmaron que tanto Betanzos, como los integrantes del Comité Directivo capitalino y los actuales candidatos a diputaciones locales del PRI, fueron elegidos por dedazo de Alejandro Moreno, líder nacional del tricolor, sin embargo, "la gran mayoría son excolaboradores de Gutiérrez de la Torre".

Demandan que la FGR investigue a los ex colaboradores de Cuauhtémoc Gutiérrez

"Todo el mundo sabe que Israel Betanzos era el colaborador principal de Cuauhtémoc, por eso exigimos la separación de su cargo, así como de los integrantes del Comité Directivo, además, pedimos que se reponga la selección de candidatos, queremos que la Fiscalía General de la República (FGR) los investigue a todos y que no puedan postularse en tanto no haya una resolución de exoneración", demandó Nayeli Gutiérrez, una de las manifestantes.

Nayeli aseguró que la actual dirigencia ejerce la violencia política de género, de la que ella misma es víctima.

"Hago a Israel responsable de cualquier cosa que me pase, ayer Leticia Álvarez una de sus consejeras, me dijo que me van a partir la madre, y me amenazaron que no hiciera esta movilización porque ya saben quiénes son mi esposo e hijos, eso es un grado grave de violencia política de género", acusó.

"No podemos permitir que la delincuencia se siga apoderando del partido" demandaron los militantes del PRI Foto: Antonio López

"Estamos afuera del PRI nacional para exigir a Alejandro Moreno Cárdenas que no encubra la red criminal de Cuauhtémoc Gutiérrez, no están solas compañeras, yo soy Jenifer Ortega y fui víctima del grupo criminal de Cuauhtémoc, no queremos cómplices queremos justicia", demandó Jenifer quien sostuvo que Ricardo, exsecretario de prensa del exlíder priísta la agredió sexualmente en una colonia de la alcaldía Venustiano Carranza.

Nayeli señaló que la reposición del proceso para diputaciones locales y la investigación de la FGR, coadyuvará a evitar el "desprestigio" del PRI.

"No somos jueces, pero debemos saber quiénes están vinculados a esta red de trata, y para ello lo mejor es que se separen de sus cargos lo excolaboradores y que se reponga el proceso, nosotros no estamos afirmando que sean culpables, eso le toca a la autoridad, pero el desprestigio que le está generando al partido es mucho y no podemos permitir la imagen de un delito tan grave como es trata de personas", concluyó.