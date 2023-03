Mujer de Amajac será colocada en el Paseo de la Reforma, reitera Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la escultura de la Mujer de Amajac que será colocada en la exglorieta de Colón, en el Paseo de la Reforma, convivirá con la figura de una mujer que fue colocada por colectivos feministas y de búsqueda de desaparecidas, quienes renombraron a la glorieta como "de las mujeres que luchan".

"En ese lugar, además de una figura de una mujer que colocaron mujeres en lucha, va a quedar al centro la joven de Amajac, que representa a todas las mujeres indígenas de México" Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX

Durante el encuentro "Mujeres Visionarias, Promotoras de Cambio e Igualdad" que tuvo lugar este jueves en Milpa Alta, la mandataria señaló que la figura de Cristóbal Colón que estaba colocada en esa glorieta será enviada al Museo del Virreinato.

"Vinieron a proponerme hace más de un año, algunas mujeres de Guerrero aquí a la ciudad, me plantearon que la estatua de Colón que significa una visión del descubrimiento de América —pero en realidad quien vivía aquí no los descubrieron, es más fue una invasión que finalmente se tradujo en una conquista— me plantearon que en Reforma en vez de la escultura de Colón se colocará la figura de una mujer indígena", dijo.

La mandataria capitalina recordó que la estatua es una réplica de una figura indígena que fue encontrada en Veracruz en enero de 2021.

