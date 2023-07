Mujer pierde el control y causa destrozos en AICM; policías la detienen (VIDEO)

Una pasajera enfureció y destruyó varias computadoras del Aeropuerto Internacional de México (AICM), por su acción policías la detuvieron.

Fue a través de redes sociales que se viralizó la molestia de una señora de 56 años de edad, quien con gritos arremetió en contra de empleados del AICM y causó destrozos ,

Los cibernautas la apodaron "Lady Aeropuerto" y el video de su acción se volvió viral, hasta el momento se desconoce el motivo de su furia, sin embargo, se alcanza a oír parte de lo que dice: "si no quieren, no me regresen mi dinero, me vale mad...es, pero esto les va a costar. No me lo regresen, pero eso ¡Págalo tú! Y si no quieres devolverlo no me lo pagues, eso está peor".

La mujer fue detenida

Una persona pidió apoyo, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio y la detuvieron.

"Los efectivos que brindan seguridad en las instalaciones del AICM ubicado en la avenida Capitán Carlos León González, de la colonia Peñón de los Baños, fueron requeridos por una ciudadana que se identificó como agente de tráfico de una línea aérea y denunció que una pasajera se alteró y comenzó a romper equipo de cómputo y telefónico de la empresa", señalaron las autoridades.

La mujer fue detenida, le leyeron sus derechos por ley y fue llevada ante un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal.

