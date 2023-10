Omar García Harfuch recibe muestras de apoyo de habitantes de Azcapotzalco

Al participar en un encuentro con vecinas y vecinos de la alcaldía Azcapotzalco, Omar García Harfuch, aspirante a la Coordinación en Defensa de la Transformación en la Ciudad de México, destacó que se dará continuidad a la reconstrucción del tejido social y los programas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas.

En el evento celebrado en la colonia San Juan Tlihuaca, Omar García Harfuch expresó que le honra “formar parte de un movimiento, cuyo objetivo es garantizar una vida digna, con derechos plenos donde haya justicia; donde todas las personas puedan vivir sin temor y donde no haya desigualdades. Aquí, junto a ustedes, desde la Ciudad de México queremos apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum en este camino, queremos defender sus ideales y su legado. Defender la visión humanista de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Añadió que el objetivo de los recorridos es que todos los habitantes de esta ciudad se sumen a este gran proyecto para llevar bienestar y paz a las personas.

Vecinas y vecinos de #Azcapotzalco gracias por acompañarme, por su apoyo, fuerza y alegría para que juntos trabajemos por el desarrollo, la seguridad y el bienestar de quienes aquí viven, estudian y trabajan. Este esfuerzo es para seguir adelante con la transformación! pic.twitter.com/lEiS7ZEl91 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 14, 2023

“Nos mantendremos firmes en la estrategia de seguridad porque es de los temas que más le duele a la gente, es de los temas más sensibles; necesitamos garantizar el bienestar de cada habitante y visitante de la Ciudad de México, y eso se logra fortaleciendo las instituciones de seguridad. No puede haber crecimiento y oportunidades si no hay paz ni tranquilidad”, resaltó.

También destacó que entre los proyectos para Azcapotzalco se fortalecerá la zona industrial con inversión directa e inversión extranjera, para generar bienestar y oportunidades de desarrollo.

A este encuentro asistieron líderes, consejeros, concejales, representantes de comités vecinales y habitantes de la alcaldía Azcapotzalco Foto: Especial

Además resaltó que la atención a las causas y el bienestar social siempre será una prioridad; “daremos continuidad a la reconstrucción del tejido social y aquellos programas que impactan de manera positiva la vida de millones de personas; programas como los que inició el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, como los dirigidos a adultos mayores, y a grupos vulnerables que permiten mejorar la calidad de vida de quienes mayor protección necesitan”, dijo.

En su intervención, Aline Galicia Chavarría, Consejera Estatal del Distrito 3, indicó que “hoy es momento de reiterar nuestra unidad” y al aspirante le expresó el apoyo de los habitantes de la alcaldía; “por cada ataque no 30 sino mil muestras de cariño, lealtad y confianza le vamos a dar. Azcapotzalco no te va a fallar porque sabemos que tú no nos vas a fallar, no le vas a fallar a los capitalinos que han vertido su confianza en este proyecto ganador”.

Omar García Harfuch recibe muestras de apoyo de habitantes de Azcapotzalco Foto: Especial

Por su parte, José Emanuel Vargas Bernal, Consejero Nacional del Distrito 3 señaló que Azcapotzalco es la alcaldía con más pueblos y barrios originarios y añadió que de asistieron representantes de las 120 colonias quienes reactivarán los comités para que la Cuarta Transformación llegue a todos los hogares, añadió que no hay factor más importante que la seguridad y perseguir el desarrollo de todos los habitantes de esta ciudad, por lo cual los habitantes de esta alcaldía apoyan a Omar García Harfuch.

A este encuentro asistieron líderes, consejeros, concejales, representantes de comités vecinales y habitantes de la alcaldía Azcapotzalco, quienes le expresaron muestras de apoyo al aspirante y también sus preocupaciones y necesidades.

Omar García Harfuch busca que los capitalinos se sumen a su proyecto, para llevar bienestar y paz a las personas. Video: Especial

