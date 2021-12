PAN “engaña”; 2% no afectará a usuarios ni repartidores: Morena

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México advirtió que la oposición ha “desinformado” y confundido a la ciudadanía acerca del aprovechamiento de dos por ciento que se prevé cobrar a aplicaciones y plataformas digitales de entrega de comida y reparto de mercancías a partir del próximo año.

Los diputados morenistas calificaron como “un engaño” el llamado del Partido Acción Nacional para ampararse y anunciaron que darán inicio a una campaña informativa para dar a conocer a los capitalinos los pormenores de este cobro, el cual, aseguraron, no afectará a usuarios ni a repartidores.

En rueda de prensa este domingo, a cuatro días de que el Congreso aprobó el Paquete Económico 2022, en el que se incluye esta figura de aprovechamiento —bajo el argumento de que se hace uso de la infraestructura pública—, y luego de que la oposición anunciara que interpondrá una acción de inconstitucionalidad para “tumbar” este gravamen, los morenistas anunciaron también una estrategia para reconocer los derechos laborales de los repartidores.

El PAN, durante la discusión del Paquete Económico, directamente la actualización del Código Fiscal, no presentó ninguna propuesta alternativa, ni siquiera la modificación de la propuesta original, ninguna objeción a la propuesta modificada

Valentina Batres Guadarrama

Diputada de Morena

Por medio de redes sociales y de una campaña informativa en calles y avenidas de la ciudad, los legisladores del partido gobernante prevén comunicar a los capitalinos, y en específico a los repartidores de estos servicios, en qué consiste el aprovechamiento que se aprobó, adelantó ayer la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, Valentina Batres, al advertir que la información que ha difundido la oposición “confunde” a la ciudadanía.

La legisladora explicó que dicho cobro se aplicará únicamente a las plataformas de reparto y se tomará de la comisión que éstas cobran “antes del costo de envío”, con la finalidad de hacer mejoras en la infraestructura de la ciudad, y advirtió que está prohibido en la ley que este cobro se traspase ya sea a los repartidores o a los usuarios, por lo que “estarán atentos” en el supuesto de que llegue a haber algún caso o una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de realizar el acompañamiento debido.

“Vamos a salir, en estos días, a informar tanto a los repartidores como a los consumidores, de qué se trata este cobro a las plataformas digitales, a las aplicaciones que tienen por objeto la intermediación entre un establecimiento mercantil y un usuario o un consumidor. Vamos a una campaña informativa por medio de Morena, vamos a informarle a la ciudadanía que las apps de reparto contribuirán con el dos por ciento de la comisión que cobran antes del costo de envío para mejorar calles y vialidades, para mejorar las condiciones de las y los repartidores”, destacó.

El Gobierno capitalino señaló la semana pasada que no es un impuesto, sino un “aprovechamiento”. Foto: Especial

Batres Guadarrama consideró que la medida a la que llamaron legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) para que los ciudadanos y empresas promuevan amparos ante el cobro del aprovechamiento, como medida para echarlo abajo, se trata de “un engaño” a la opinión pública, ya que resaltó que las únicas que podrían ampararse, en determinado caso, serían las empresas que operan a través de aplicaciones, ya que este cobro está dirigido a ellas.

“Es un verdadero engaño, porque los únicos que podrían ampararse son las aplicaciones; en dado caso que la ganaran —y eso está difícil—, porque además la ciudad tiene ese derecho y el Congreso hizo bien la ley, es una ley por consenso prácticamente de todas las fuerzas políticas, a excepción de una, y dicho sea de paso, hay que decirlo con toda claridad: el Partido Acción Nacional, durante la discusión del Paquete Económico, directamente la actualización del Código Fiscal, no presentó ninguna propuesta alternativa, ni siquiera la modificación de la propuesta original, ninguna objeción a la propuesta modificada”, comentó la diputada morenista.

En este sentido, su compañero de fracción parlamentaria Carlos Hernández Mirón, presidente de la Comisión de Hacienda, especificó que no se trata de un impuesto, como se ha querido hacer ver, sino de la figura de aprovechamiento: “el aprovechamiento a que se refiere este artículo (307 TER del Código Fiscal) es intransferible y no estará sujeto a traslación; no se le puede trasladar a ninguna otra persona, ni deberá incluirse en el costo total a cargo del usuario. Esta parte es muy importante para las personas que hacemos uso de las plataformas. No podrá cobrarse a cualquier otro tercero que realice la entrega de paquetes, alimentos, víveres o cualquier otro tipo de mercancía”, subrayó.

Hernández Mirón lamentó que las aplicaciones móviles que se dedican a brindar estos servicios digitales cometan irregularidades, al resaltar que “muchas veces” sus sedes ni siquiera se encuentran ubicadas en la ciudad, por lo que las ganancias que obtienen se van fuera de la capital o del país.

Por otra parte, los morenistas adelantaron que la bancada presentará una iniciativa para defender los derechos laborales de los repartidores, la cual ya prepara la legisladora Marcela Fuente, quien se ha dedicado a laborar “de la mano” con los encargados de estos servicios.