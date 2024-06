Parque Aztlán tendrá entrada GRATIS para celebrar el Día del Padre

Ya se aproxima el Día del Padre y para festejarlo, el empresario Arturo Elías Ayub compartió un anunció para esta fecha fespecial. Se trata de la entrada gratis al Parque Aztlán, en Chapultepec. En La Razón te compartimos todos los detalles para que no te lo pierdas.

Elías Ayub hizo el anuncio por medio de su cuenta de TikTok, ahí indicó que habrá una buena oferta en alimentos y bebeidas para celcebras el Día del Padre en el Parque Aztlán.

En ese sentido, mencionó que habló con uno de los dueños del popular parque de diversiones, que se encuentra en una de las zonas más turísticas de la Ciudad de México. Precisó "acabo de estar con un amigo que es el dueño del Parque Aztlán (…)me dijo, te invito a que conozcas las ferias y le dije ‘¿puedo llevar a unos cuates?".

¿Cuándo podrás entrar gratis al Parque Aztlpan para festejar el Día del Padre?

El empresario mexicano resaltó que les dijo a uno d elos dueños del Parque Aztlán que invitaría a otros 4 mil amigos, por lo que la entrada a todos los juegos será gratis.

Esto sería el próximo jueves 13 de junio, a partir de las 7:00 de la noche de la noche, de igual mandera consiguió un descuento del 50 por ciento en bebidas y alimentos.

Entre los comentarios destacados de usuarios de TikTok le indicaron "llegaré modo insoportable porque me invitó el crack de los tiburones", "¿podrías revisar con tus amistades si también te invitan a six flags o Disneyland?", "o sea les están dando gratis todos los juegos y se quejan de que porque solo el 50% en alimentos?", "gracias por la invitación, yo creo van a llegar más de 4,000 jejeje", "cuando tengas entradas a Six Flags me invitas", "me encanta la feria , me encantan los juegos , me encantaste tu , pero estoy fuera".

¿Qué atracciones hay en el Parque Aztlán?

Montaña Jurásica

​El molinillo

La cucaracha

​Remolinete

El carrusel

La mocha

Juegos de destreza

Patada voladora

​Guardianes del aire

La quebradora

Furia sobre ruedas

Astrolumpio

Vuelo de cantoya

La rocola chocona

​Siniestro

​Quinto sol, que es una experiencia inmersiva 720° en el que podrán disfrutar de la cosmogonía de la cultura mexica que dio origen a Tenochtitlán.

