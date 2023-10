Peatonalización del Zócalo: ¿En qué consiste y dónde puedo opinar sobre este proyecto?

¿Te imaginas un Zócalo en el que no puedan pasar los autos? Pues esto es lo que ha propuesto el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, quien señaló que actualmente la plancha del Zócalo recibe 10 millones de visitantes al año, además de ser escenario para festivales culturales y conciertos.

En sí, se busca que en la calle circundante al Zócalo, solo pueda haber peatones y vehículos no motorizados, esto con la intención de generar una mayor derrama económica y volver esta parte del Centro Histórico una zona más incluyente para los turistas que visitan esta plaza pública.

"Básicamente estamos planteando peatonalizar la avenida que circunda al Zócalo, no estamos hablando de peatonalizar todo el Centro Histórico, ese no es el planteamiento, esa es otra discusión, sino peatonalizar la calle que circunda al Zócalo de la Ciudad de México", explicó Martí Batres.

El Zócalo CDMX ha sido escenario de grandes festivales culturales y conciertos de artistas de talla internacional. Foto: X Martí Batres

¿Cómo se haría la peatonalización del Zócalo?

Para llevar a cabo este proyecto, el gobierno de la Ciudad de México habilitó el sitio Camina tu Zócalo, en el que se pueden enviar propuestas para peatonalizar la Plaza de la Constitución. Cada iniciativa deberá contemplar los siguientes puntos:

Garantizar el libre tránsito de peatones y otros vehículos no motorizados

Mantener el espacio sin fines de lucro.

Priorizar criterios de accesibilidad universal, ambiental y de sostenibilidad

Garantizar el carácter de espacio público multiusos de la Plaza de la Constitución

Generar una integración armónica con su entorno, tomando en cuenta su carácter patrimonial.

Mantener la plancha del Zócalo sin intervención.

Considerar la entrada y salida de vehículos de emergencia, de abastecimiento u oficiales en casos de emergencia u otros.

También, a través de esta plataforma la ciudadanía podrá dar su postura sobre si está de acuerdo en que se peatonalice el Zócalo y tendrán hasta el 16 de noviembre para enviar sus opiniones y propuestas.

"Queremos conocer los puntos de vista que hay, qué opina la gente, qué opina la ciudadanía. Hemos visto en medios de comunicación que las opiniones son muy favorables a la peatonalización del Zócalo; no obstante, de forma institucional vamos a abrir una página para recoger propuestas y opiniones sobre la peatonalización del Zócalo, que la gente pueda decir si está de acuerdo, si no está de acuerdo; si está de acuerdo con qué características, con qué características sí, con qué características no", comentó Martí Batres.

Presentamos el portal "Camina tu Zócalo", desarrollado por @LaAgenciaCDMX, donde la ciudadanía podrá compartirnos sus opiniones y propuestas acerca de la peatonalización de las calles aledañas a la Plaza de la Constitución.



Se trata de un proceso colectivo de mejoramiento y… pic.twitter.com/YD4J56m4d8 — Martí Batres (@martibatres) October 15, 2023

