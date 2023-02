¿Planeas viajar en carretera? Ahora esto costarán las principales casetas de la CDMX

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer que a partir de este martes 7 de febrero, el costo de las casetas en el país aumentará en 7.82 por ciento , debido a la inflación.

Si planeas salir de la Ciudad de México, en La Razón te decimos cuánto tienes que pagar de casetas si utilizas alguna de las seis principales carreteras que conectan a la capital con otros estados.

De acuerdo con el página web de la SICT: Traza tu Ruta, esto es lo que tendrías que pagar si utilizas las carreteras: México- Acapulco, México-Cuernavaca, México-Pachuca, México- Querétaro, México- Puebla y la México- Oaxaca.

1.- Carretera México- Acapulco:

Son 6 casetas de cobro las que debes cruzar: Caseta de Tlalpan: 126 pesos; Caseta de Alpuyeca: 80; Caseta de Paso Morelos: 169; Caseta de Palo Blanco: 156 pesos; Caseta de La Venta: 139 y Caseta Maxitunel: 101 pesos.

​El precio de ida es de 771 pesos para automóviles. En total pagaría mil 542 pesos.

2.- Carretera México-Cuernavaca:

Son 2 casetas: Caseta de Tlalpan: 126 pesos y Caseta Tres Marías: 45 pesos.

​El precio de ida es de 171 pesos para automóviles. En total pagaría 342 pesos​.

3.-Carretera México-Pachuca

Es una caseta: Caseta de Ojo de Agua: 62 pesos.

El precio total sería de 124 pesos para automóviles.

4.-Carretera México- Querétaro:

Son 6 casetas de cobro las que debes cruzar: Caseta Tultepec: 59 pesos; Caseta Jorobas (CM): 92; Caseta Jorobas: 61; Caseta Palmillas: 92; Caseta Palmillas Bis: 92 y Caseta Polotitlan: 83 pesos.

El precio de ida es de 479 pesos para automóviles. En total pagaría 958 pesos.

5.-Carretera México- Puebla:

Son 5 casetas de cobro las que debes cruzar: Caseta de Chalco: 22 pesos; Caseta de Ixtapaluca: 22; Caseta de San Marcos: 140 pesos; Caseta de San Marcos Bis: 23 pesos y Caseta de San Martín: 44 pesos.​

El precio de ida es de 251 pesos para automóviles. En total pagaría 502 pesos.

6.-Carretera México- Oaxaca

Son 6 casetas de cobro las que debes cruzar: Caseta de San Marcos: 144 pesos; Caseta de San Martín: 44; Caseta de Amozoc: 75; Caseta de Tehuacán: 46 pesos; Caseta de Miahuatlán: 35; Caseta de Suchixtlahuaca: 80 y Caseta de Huitzo: 93 pesos.

​El precio de ida es de 517 pesos para automóviles. En total pagaría mil 034 pesos.

Cabe señalar que el c os to total de las casetas puede variar dependiendo de la distancia que tengas que recorrer , además que este aproximado de costos no contempla la cantidad de gasolina que debas pagar.

