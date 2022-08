Presuntos policías en Naucalpan amenazan con armas largas a familia; "como sea te vamos a bajar", advierten

Supuestos policías ministeriales amenazaron a una familia que viaja en su auto, en calles de Naucalpan, según consta en un video que circula en redes sociales.

En el video se dan a conocer los hechos, y en éste se observa a dos sujetos que portan armas largas y cortas acercarse a la ventanilla del piloto donde viaja una familia, incluyendo a menores de edad; en las imágenes no se especifica el lugar exacto ni la causa de la detención.

"Mira amigo, como sea te vamos a bajar, traes a tu familia, no la espantes", dice uno de los presuntos policías, vestido con camisa azul y pantalón negro.

El conductor del auto detenido le indica a su acompañante que marque al 911 para pedir ayuda, a lo que otro de los supuestos policías le responde "Ni le marques, es peor", por lo que la mujer que se encuentra como copiloto le responde "¿Qué es peor, de qué me acusas o qué?".

Luego, la mujer le explica que se encuentra enferma y que está regresando del hospital.

Los policías continúan diciendo que el conductor debe mostrarles una identificación, ya que ellos se identificaron; sin embargo, no responden a la pregunta del automovilista cuando los cuestiona sobre porqué se debe identificar, si no cometió alguna falta al reglamento de tránsito, señala.

"Jefe vamos a mi casa, vivo aquí, no la traigo [la identificación]", dice el conductor. Pero éste, quien viste de negro, le indica que debe bajarse del auto, por lo que el conductor se rehusa a seguir la indicación.

Al interior del vehículo se escucha llorar a un niño y la mujer menciona: "Ya hiciste llorar a mis hijos, eh".

Al ver que la familia no se iba a bajar de su automóvil, el sujeto vestido de negro amenaza al conductor al decirle "no te quieres ir, donde te tope", por lo que el automovilista le responde "¿Donde me tope qué, jefe?".

En el video, se observa una camioneta de la marca Chevrolet color negro con placas NTC 40-53, donde presuntamente viajaban los supuestos policías ministeriales.

En respuesta al video, el C5 del Estado de México pidió a la cuenta de Twitter que difundió el material que la parte afectada denuncie de manera formal ante la Fiscalía mexiquense.

fgr