La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se prevé la caída de ceniza en la Ciudad de México, debido a las exhalaciones del volcán Popocatépetl.

De acuerdo con la autoridad, el volcán emitió un contenido ligero de ceniza, pero se dispersará en varias direcciones.

“Se prevé que, en caso de emisión de ceniza se disperse en diferentes direcciones, con posible afectación a la Ciudad de México. Mantente informado”, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital.

Las imágenes de satélite mostraron que la ceniza emitida por el Popocatépetl se dirige al suroeste.

El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2.

Prevén caída de ceniza del volcán Popocatépetl en CDMX. Foto: Especial.

Protección Civil recomendó cubrir coladera, evitar salir de casa, no realizar actividades físicas al aire libre, no dejar a los animales al aire libre y no dejar alimentos a la interperie.

Además, pidió a la población utilizar agua para remover la ceniza que caiga en autos o calles.