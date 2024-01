Prevén hasta siete contingencias en el Valle de México en el 2024

El especialista en medio ambiente Jonathan Fletes señaló que, debido al deterioro en la calidad del aire, en el transcurso de este año se podrían presentar entre cinco y siete contingencias ambientales en el Valle de México.

En entrevista con La Razón, el ambientalista indicó que es probable que la contaminación aumente en regiones determinadas de la Ciudad de México, como en las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, en donde están asentadas grandes industrias, o bien a nivel general en torno a fechas conmemorativas, como el 16 de eptiembre o la Navidad.

En lo que va del año se ha decretado una contingencia ambiental regional de Fase I en el sureste del Valle de México, que afectó a cinco alcaldías de la capital y a 13 municipios del Estado de México.

Jonathan Fletes, coordinador nacional del Frente de Juventudes Líderes por la Agenda 2023 (Fejuve), advirtió que es urgente que los capitalinos cambien de hábitos y sean conscientes de los riesgos climáticos, de lo contrario, la calidad del aire se devaluará y afectará su salud.

Gráfico

Mencionó que realizó consultas en la Secretaría del Medio Ambiente de la capital sobre lo que se espera para este 2024 y, “supuestamente, se observa cierta estabilidad en la calidad del aire; sin embargo, en las temporadas de invierno y otoño baja la temperatura y el frío hace que las partículas contaminantes se queden más tiempo estacionadas en la atmósfera y eso puede llevar a contingencias”.

A lo anterior, dijo, habrá que agregar el incremento en el uso del automóvil, la falta de lluvias en la primavera y la quema de pirotecnia en ciertas conmemoraciones.

El ambientalista subrayó que quien encabece la Jefatura de Gobierno en el próximo periodo de 2024-2030 debe prestar atención a los temas ambientales: “Definitivamente debe haber una política de Estado sobre el mejoramiento de la calidad del aire, que también vaya dirigida a la educación, a la concientización y a la formación de la cultura ambiental”.

Jonathan Fletes, Coordinador nacional del Fejuve

Agregó que por desgracia cada vez es más normal despertar y ver que hay reporte de mala calidad del aire, por lo que el tema de la contaminación atmosférica y todo lo que está relacionado con el medio ambiente debe ser tratado como un problema de salud pública.

Dijo también que se deben ofrecer medidas más sostenibles: “Por ejemplo, a mí me encanta trasladarme en bici a todos lados, pero no me siento seguro, porque no hay infraestructura ciclista en toda la ciudad”.

En ese sentido, el especialista ambiental dijo que el Gobierno de la Ciudad de México debe garantizar estas medidas sistémicas y estructurales para facilitarle a la ciudadanía el poder realizar contribuciones individuales al mejoramiento de la calidad del aire.

Alertó que más allá de que se declaren contingencias o no, hay un fenómeno persistente en la Ciudad de México del que poco se habla, el esmog fotoquímico, una nata de color café grisácea que se puede percibir desde puntos altos como el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, o en regiones de Magdalena Contreras, Tlalpan o Milpa Alta.