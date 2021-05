“Programas sociales funcionan, pero hay que generar empleos”: Giovanni Gutiérrez

Giovani Gutiérrez Aguilar, candidato de la alianza PAN, PRI y PRD a la alcaldía de Coyoacán, fijó como prioridades recuperar la demarcación del abandono y negligencia; cero tolerancia a la corrupción y la impunidad, así como generar empleo para los coyoacanenses.

En entrevista con La Razón dijo que cuenta con un plan de 168 propuestas dividas en 10 ejes rectores en materia de seguridad, empleo, gestión de calidad que será vigilada por un observatorio ciudadano, recuperación de estancias infantiles y del Seguro Popular.

Anticipó que de ganar la demarcación de Coyoacán mantendrá una relación de respeto y colaboración con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ya que se debe anteponer la agenda ciudadana a la cuestión de colores o ideologías.

Gutiérrez Aguilar aseguró que su campaña es “blanca”, de propuestas y nada de una guerra sucia o ataques a los otros candidatos.

LR.- ¿Cómo percibe la alcaldía después de los gobiernos anteriores, qué legados han dejado y cuál sería su estrategia para enfrentar lo que está encontrando? GGA.- Qué legado dejaron los anteriores gobiernos: abandono y negligencia. En lugar de tener ocho problemas, tenemos tres mil problemas, que vamos a reducir y solucionar en la alcaldía.

Estamos proponiendo poner lámparas una casa sí y otra no, y en la acera de enfrente al revés, entonces vamos a tener iluminación cruzada. La reina de la inseguridad es la oscuridad.

Vamos a poner cámaras de videovigilancia a todas las calles y lo vamos a controlar a través de un C5. Lo vamos a dividir en seis polígonos y en muchos microcuadrantes de actuación, esto nos va a ayudar a tener reacción, pero sobre todo vamos a prevenir el delito.

Cuando un delincuente se siente vigilado y ve que no hay oscuridad, mejor se va a otro lugar. Vamos a disminuir el índice de inseguridad en Coyoacán.

El desempleo ha ocasionado que se incremente el índice porque un padre de familia que tiene que pagar su renta, pagar la luz que ahora ya viene más elevado, que tiene que pagar el predial que ahora ya viene más elevado puede pensar en tres cosas. Uno, en ir a vender en el mercado informal; dos, delinquir, y tres, pensar en una fatalidad.

Si le sumas inseguridad, desempleo y ya miedo a transportarse, entonces estamos viviendo una crisis macro.

Tenemos un plan de cómo reactivar la economía en Coyoacán. Vamos a tener dos ferias del empleo en los Culhuacanes y los Pedregales. Tenemos muchísimos laboratorios, universidades privadas, empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, despachos de contadores, de abogados, consultorios de dentistas, de médicos.

Los jóvenes que vienen saliendo de la universidad puedan llevar su solicitud y que no les digan no te puedo contratar porque no tienes experiencia. Y nuestros adultos mayores arriba de 50 años que no les digan oye ya no te puedo contratar porque ya eres adulto mayor.

Nosotros no podemos pensar en un gobierno que piense que la solución es la despensa, no, estamos seguros que hay programas sociales que funcionan, pero nosotros tenemos que ser generadores de empleo. Entonces qué vamos a hacer, aparte de las ferias del empleo, vamos a hacer certificaciones de oficio.

LR.- ¿Cómo van a ajustar el tema de la corrupción, que también es un reclamo que se sigue dando en Coyoacán? GGR.- Las personas que vamos a trabajar en Coyoacán debemos tener antecedentes no penales, ser gente honesta y persona con conocimiento en la materia.

Primero vamos a tener equidad de género, es decir, por lo menos 50 por ciento de las personas que van a trabajar en la alcaldía van a ser mujeres en todos los niveles; segundo, personas con discapacidad, tercero, adultos mayores y jóvenes. De esta manera vamos a combinar la experiencia con la juventud.

Vamos a tener tres cursos de capacitación. El primero en atención al público, tenemos que atender al vecino con una sonrisa, de buena gana. Segundo, conocimiento de la norma, y tercero, honestidad.

Cero tolerancia a la corrupción y vamos a tener un Observatorio Ciudadano para que las cosas se den de manera correcta.

LR.- ¿Esta especie de C5 será paralelo al de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o va a estar conectado? GGR.- Vamos a tener un centro de vigilancia, este C5, propio de la alcaldía, teniendo comunicación con la Secretaría de Seguridad Pública y actuar en conjunto. Pero te comento que vamos a tener más policías, entonces nosotros debemos de tener vigilancia de la alcaldía para que los ciudadanos se sientan seguros, pero aparte para actuar de inmediato ante cualquier contingencia.

Tenemos que trabajar de la mano, tenemos que anteponer la agenda ciudadana, de los coyoacanenses. Una vez terminada la elección, ya ahí no funcionan los colores (...) vamos a gobernar para todos los coyoacanenses



LR.- ¿Puede enumerar estos enfoques que debería tener de acuerdo con las características que tiene Coyoacán? GGR.- Nosotros vamos a trabajar muy fuerte en procedimientos, en un sistema de gestión de calidad pero con enfoque humano, con política humanista en donde el primer objetivo es la persona.

Qué queremos, objetivo uno salvaguardar la vida humana; objetivo dos y esa es la visión con la que nosotros estamos entendiendo Coyoacán, la visión es que vemos a Coyoacán como un lugar de primera para todos, para la parte de Pedregales, la parte de Culhuacanes y la parte norte.

Queremos tener una universidad de la tercera edad en Coyoacán, tal cual pasa en la alcaldía de Benito Juárez, pero también nos quitaron el Seguro Popular. Nosotros vamos a tener médico general gratuito en Coyoacán.

Pero también quitaron las estancias infantiles, ya tuvimos pláticas con las maestras que las llevaban, muchas de ellas tienen su licenciatura en pedagogía, hay que aprovechar eso que ya tenemos. Vamos a echar a andar las estancias infantiles.

LR.- ¿Va a proceder de alguna manera contra los antecesores si encontrara alguna situación ilegal? GGR.- Nosotros tenemos que trabajar como diga la norma y si la norma dicta que tenemos que llegar a revisar, vamos a revisar, no a construir, a revisar y por supuesto que tenemos que proceder, sí, y a la par nosotros pensar en hacer buen gobierno, por supuesto.

LR.- ¿Cómo tiene visualizado que sería una relación con una jefa de Gobierno que es de Morena? GGR.- Tenemos que trabajar de la mano, tenemos que anteponer la agenda ciudadana, de los coyoacanenses. Una vez terminada la elección, ya ahí no funcionan los colores. No vamos a tener ningún miramiento en contra, vamos a gobernar para todos los coyoacanenses.

Sí tenemos nosotros no nada más ideología sino pensamiento, y me parece que debemos de trabajar de la mano con la autoridad y reconocerla porque de manera democrática se dio así.

LR.- ¿Cómo ha percibido el ambiente, hay campañas negras, ha sido víctima de una o ha sido una campaña tranquila? GGR.- Nosotros hemos hecho pura propuesta, nosotros no hemos hecho nada de campaña oscura, negra, ni nada de esto; nosotros hemos hecho campaña blanca porque la verdad de las cosas es que la ciudadanía espera eso de nosotros.

La ciudadanía ya no quiere escuchar los dimes y diretes, ya no. Cuando tocamos las puertas de las casas las personas nos dicen ‘oye, cómo vas a solucionar mi problema de agua’, ‘cómo vas a solucionar el problema del desempleo’.