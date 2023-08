'Ni modo que no se quite; ni modo que no frene'; policía y motociclista chocan de frente │ VIDEO

No pocas veces se ha señalado que el carril confinado es exclusivo para el Metrobús. Sin embargo, algunas personas desatienden esta regla, aunque terminan por entenderla de la peor forma.

Lo anterior viene a colación porque en redes sociales se ha viralizado un video, el cual muestra a un motociclista circulando en sentido contrario en uno de los carriles confinados del Metrobús en la Ciudad de México.

A la distancia se puede ver también a un policía en bicicleta, avanzando sobre el carril exclusivo y en dirección hacia el motociclista.

Lo impensable ocurre en un instante: Ambos se encuentran de cara a cara y ninguno hace nada para esquivar al otro, por lo que terminan impactándose de frente.

El insólito incidente dio cabida a una simpática frase que dice: 'Ni modo que no se quite; ni modo que no me vea'. A continuación te compartimos el video del suceso.

La persona que grabó el clip, señaló en otro video que decidió detenerse para apoyar.

"La bici no estaba tan dañada... la moto tiró gas y la llanta estaba trabada. Después de eso llegaron 2 de tránsito y nos fuimos", señala.

"Y luego con quien se fue a estrellar", "deja el carril confinado, viene en sentido contrario" y "le ha deber salido carísimo al de la moto", son algunos de los comentarios que acompañan estos video.

