La Polar: "Me voy a encargar que no vuelva a abrir sus puertas", advierte Sandra Cuevas

Luego de que este lunes se dio a conocer la muerte de un hombre tras presuntamente ser agredido por personal del restaurante "La Polar", la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, advirtió que se encargará jurídicamente de que el negocio "no vuelva a abrir sus puertas".

"Quiero decirles que nuestra obligación es cuidar a la ciudadanía, a los clientes, y es claro que no lo están haciendo, me voy a encargar jurídicamente, de que este lugar no vuelva a abrir sus puertas"