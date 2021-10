Rubalcava apuesta a la coordinación con Gobierno de CDMX

Con tres periodos de Gobierno como alcalde y un interinato en Cuajimalpa, Adrián Rubalcava descarta que la confrontación con las autoridades del Gobierno capitalino sea la vía para cumplir con los objetivos que le impone su mandato, en beneficio de los ciudadanos.

Desde su punto de vista, los alcaldes que recién comenzaron funciones el viernes pasado deben ir de la mano con el Gobierno de la Ciudad de México para construir proyectos conjuntos, con base en modelos exitosos, porque lo que no pueden hacer es anteponer sus sentimientos partidistas, en aras de abonar a otros intereses que no sean los de la población.

“Podrá haber actores políticos del Gobierno de la Ciudad que no me caigan bien, pero lo que no puede estar por encima es mi sentimiento partidista ante la necesidad de la población”, expone el alcalde, de origen priista, en entrevista con La Razón.

Partidario del diálogo, tiene claro que la confianza de los cuajimalpenses, quienes lo han respaldado durante los últimos años, lo obliga a mantener coordinación con el Gobierno central de la Ciudad de México en la atención ciudadana y la resolución de los problemas en la alcaldía.

“La confianza de la población me obliga a coordinarme con el Gobierno de la Ciudad, porque es claro que, en su momento, la gente votó por la Jefa de Gobierno de un partido, pero votó por un alcalde de otro.

“Sería muy injusto que la postura de un alcalde fuera: ‘hay temas que no me tocan, hay que buscar un culpable’. La postura en la que yo estoy es: ‘busquemos soluciones y la ruta que tenga que darse para encontrar soluciones, sea cual sea, siempre tendrá que ser por la vía del diálogo y no la confrontación’”, explica el experimentado alcalde.

Sobre su participación en la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX), que agrupa a alcaldes de oposición, Rubalcava Suárez considera que, con base en su experiencia, su propósito es tratar de acompañar a sus pares y orientarlos en el quehacer gubernamental; “es tratar de compartirles a los compañeros: ‘por aquí no, ya lo viví; ésta no es la ruta; yo te recomiendo que ésa no sea la dinámica’”, manifiesta el priista.

De ideas claras y conversación amena y fácil, el alcalde tiene claro que los temas más importantes en la demarcación que encabeza son brindarle seguridad a la población y garantizar el abasto de agua potable, y para ello su oficio político y capacidad de gestión han sido claves para que Cuajimalpa esté en los primeros lugares en incidencia delictiva a la baja.

“No te podría decir que tuviéramos excelentes resultados en materia de seguridad, sería sumamente egoísta de mi parte, si no digo que hay una buena coordinación con Omar (García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX), o no te puedo decir que hemos subsanado temas de mitigación, de afectación de agua, si no te digo que ha habido un diálogo con Sacmex (Sistema de Aguas de la Ciudad de México), o que no hemos podido resolver temas en materia de desarrollo urbano, si no hubiera platicado con Carlos Ulloa (secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda)”, reconoce Adrian Rubalcava.

Acerca de las condiciones en las que se dieron las transiciones de gobierno, pone en duda la idea de que los alcaldes salientes hayan dejado las arcas públicas vacías.

“Hay que esperar a ver cómo llegan a tomar los cargos de gobierno, porque es muy fácil... A mí me tocó entregarle a un gobierno de oposición y el que llegó argumentó que no le habían dejado nada. Mediáticamente, fue sumamente atractivo ese golpe, pero lo que era una realidad es que, presupuesto para lo básico, sí había. En Morena se han caracterizado por ser alcaldías que no ejercen el presupuesto (...) Habrá que ver en específico cómo están las alcaldías en donde hay estos señalamientos. Por ejemplo, en Álvaro Obregón, Layda Sansores se caracterizaba porque los últimos tres meses del año tenía 70 por ciento del presupuesto sin ejercer”, declara.

A su juicio, la capital del país requiere una nueva reforma política, puesto que, a pesar del avance que significa tener ya una Constitución para la Ciudad de México, “aun así quedamos con las manos atadas; o sea, es una una modificación que no nos permite tener autonomía” a las alcaldías, argumenta.

Sobre los proyectos nuevos para reforzar las tareas de gobierno en Cuajimalpa, Adrián Rubalcava revela que se prevé llevar un sistema de georreferenciación para que se pueda saber qué está sucediendo en tiempo real con los policías en Cuajimalpa. “Ya tenemos el GPS en las unidades (patrullas), ahora queremos llevar el GPS a los elementos en lo particular”, dice.

Algunas prioridades:

Garantizar el abasto de agua a la población

Brindar seguridad. Propone implementar un sistema de georreferenciación en cada policía para saber qué ocurre en tiempo real

Buscar esquemas de reactivación, sobre todo en el sector empresarial.

Frente a la pandemia, el alcalde opina que “urge un rescate económico en la ciudad, de manera importante, sobre todo al sector empresarial. Urge buscar esquemas de reactivación, sobre todo en el tema de oficinas, porque el impacto económico que estamos viendo está tremendo”, señala.

Finalmente, Adrián Rubalcava habla sin tapujos sobre sus aspiraciones políticas.

“Mira, esto dicen que es como los astronautas: nadie estudia para ser astronauta si no quiere llegar a la Luna, ¿no? Entonces pues, por supuesto, me encantaría ser candidato a Jefe de Gobierno y de ahí para arriba, pero bueno; habrá que ver las condiciones, y, si no, pues sumando para un proyecto exitoso, aportando mi experiencia”, revela.