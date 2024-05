Salomón Chertorivski propone mejorar infraestructura en la CDMX.

El candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski, comentó que la Ciudad de México necesita dotarse de ingenieros que trabajen en proyectos de infraestructura, los cuales tiene pensado llevar a cabo en caso de ser electo.

Durante el foro Diálogos por la Infraestructura de México, organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, el emecista comentó que proyectos como la Línea 12 del Metro, el Tren Interurbano, el Tren México-Toluca, entre otros, no están bien planeados, lo cual consideró que ponen en riesgo a los habitantes.

“Esta ciudad no ha tenido planeación durante décadas, no solo de abandonó, sino que cuando tuvimos la oportunidad de hacer las cosas diferentes a través de la Constitución de 2016 que no se aprovechó, daba todos los elementos de un sistema de planeación con seriedad con instrumentos para tener el mapa de ruta correcto para plantear la ciudad en los próximo 20 años”, explicó.

Chertorivski dijo estar convencido de que la capital debe estar planteada diferente, por ello, propuso la ampliación de la línea 2 del Metro para que no llegue solo a Taxqueña, sino hasta Xochimilco y Milpa Alta.

“La línea 4 se debe ampliar de Martín Carreta hasta Tepexpan en el Estado de México para un desfogue de la entrada por Indios Verdes; la línea 7 tendría que conectar Barranca del Muerto con Álvaro Obregón y Magdalena Contreras y, por supuesto, la creación de la línea 14, por todo Insurgentes de norte a sur”, señaló.

El aspirante hizo mención de la deuda que se tiene con la ciudad en materia de vivienda, pues el año pasado se escrituraron dos mil, dijo que la cifra tiene que aumentar a 40 por año.

Por otro lado, comentó que urge resolver la crisis hídrica en la ciudad, para ello, propuso rehabilitar el total de toda la red hídrica para contener las fugas, ya que es por donde se pierde casi la mitad del agua que llega a la ciudad.

“Con el proyecto de salida del aeropuerto de la zona del oriente de la Ciudad de México supondría la mejor oportunidad de desarrollo del oriente, construcción vertical al rededor de las 710 hectáreas del AICM, así como parques, zonas de hospitales y universidades dentro del área que dejaría el aeropuerto”, propuso.

JVR