Sandra Cuevas amaga con romper con la alianza opositora en CDMX

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, reveló que entre las dirigencias del PRI, PAN y PRD en la Ciudad de México se estableció un acuerdo para perfilar al candidato de la oposición a la Jefatura de Gobierno mediante un proceso interno del que ella será excluida.

En conferencia de prensa, Cuevas apuntó: “Tengo información de que el proceso ya va adelantado”.

La funcionaria indicó que el acuerdo consiste en que cada partido postulará a dos aspirantes, los cuales se medirán en un proceso interno.

Y explicó que al no pertenecer a ningún partido político ella quedará excluida, lo que llevará a que eventualmente rompa con la alianza opositora.

“Si no hay un acuerdo, sino hay un respeto, si no hay un reconocimiento, por supuesto que sí habría un rompimiento, y por supuesto que sí saldría yo de la alianza, porque no podemos estar en un lugar a donde te suman para lo malo, en donde te ponen a pelearte con todo mundo, en donde puse a mi familia en riesgo y me puse en riesgo yo… y ahora no te toman en cuenta, son los mismos de siempre”, expuso.

Añadió que ya se le han acercado dos partidos políticos y advirtió que valorará sumarse a ellos si las fuerzas del Frente Amplio por México la excluyen del proceso interno.

Sandra Cuevas consideró que con el acuerdo entre dirigencias de PRI, PAN y PRD se intenta “bloquear a una candidata natural a la Jefatura de Gobierno”.

La titular de Cuauhtémoc se autodefinió como activista social, “y hoy como autoridad de Cuauhtémoc, así como una política que se ha ganado su lugar a pulso, con trabajo y autoridad”.

Y enfatizó: “Ésta es la primera y única invitación a los partidos políticos PAN, PRI y PRD y a sus dirigentes nacionales y de la Ciudad de México, a que me respeten como mujer, como autoridad de la Cuauhtémoc, como alcaldesa de una de las demarcaciones más importantes de este país, respeten y reconozcan mi trabajo social”.

Cuevas aseveró que ha demostrado ser “la verdadera oposición”, ya que siempre ha intervenido y alzado la voz “a pesar de ser una novata”, para acompañar y respaldar a sus compañeros panistas; sin embargo, recordó que nunca ha estado afiliada a ningún partido político y aseguró que así se mantendrá.

“Confío en mis partidos, PAN, PRI y PRD, y en su inteligencia, la astucia y el trabajo político de cada uno de los dirigentes”, dijo la alcaldesa de Cuauhtémoc, quien reiteró que se debe pensar en la ciudadanía, no en intereses personales.

Sandra Cuevas invitó a los dirigentes de los partidos aludidos a “demostrar que son diferentes que Morena” y ser capaces de llevar un proceso democrático y transparente, además de que aclaró que no hay ninguna ley que especifique que sólo pueden ir dos aspirantes por partido a un proceso interno.

Horas más tarde, Morena en la Ciudad de México lamentó que la alcaldesa de Cuauhtémoc “esté pasando por un mal momento”, al ser excluida del proceso interno del PRI, PAN y PRD.

En un comunicado, el partido guinda señaló que “es evidente que decidieron cepillarla”, ya que desde hace varios meses ungieron a un personaje para que represente a la alianza opositora en las elecciones del próximo año.

Y recomendó a Cuevas que “no se rinda” y que exija lo que le corresponda por derecho.