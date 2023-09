Sandra Cuevas pide al Frente Amplio ser incluida como aspirante a Jefa de Gobierno en CDMX

Tras autonombrarse como "la alcaldesa de las mil batallas", Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, solicitó al Frente Amplio por México ser incluida como aspirante en el proceso electoral de la capital mexicana para ser Jefa de Cobierno rumbo a 2024.

“Por amor a mi país, a mi ciudad, a mi gente, es que no me le agacho a nadie, no me asusta el miedo y para todos hay, véanme, completa, poderosa, hermosa, trabajadora, disciplinada y echada para adelante para ganar esta Ciudad”, dijo la alcaldesa.

Con su peculiar forma Cuevas, envió la petición a las dirigencias del PRI, PAN y PRD para que sea incluida, y recordó que llegó a su puesto de elección popular "mediante una coalición en un momento histórico".

Agregó: "Con trabajo, me he ganado mi lugar , por eso pido que se me mida como aspirante a la Jefatura de Gobierno".

Desde su llegada, la administración de la alcaldesa de la Cuauhtémoc Sandra Cuevas se ha visto envuelta en polémicas. Foto: Reuters

“Teniendo en cuenta que al levantar la mano se me iban a venir encima todos, tanto el equipo guinda, como los azules, amarillos y rojos y es donde está peor, el fuego amigo, de los traidores, uno ya sabe quién te va a traicionar, pero de los amigos, de esos es de los qué hay que cuidarse, porque de ahí vienen las peores traiciones y ataques”, dijo Cuevas.

Sandra Cuevas, dijo que no cuenta con el respaldo de un partido político, por ahora, pero que tras, haber manifestado sus intenciones de gobernar la Ciudad de México, ya cuenta con el 15 por ciento de aceptación.

“Y entiendan, no tenemos un respaldo de un partido político, pero tenemos algo más poderoso, el respaldo de Dios que es el que decide quién se queda y quién se va, pero además tenemos el respaldo de la gente, a 15 días de haber levantado la mano, tenemos un 15 por ciento de aceptación, que ya quisieran muchos, que llevan más de 20 años dentro de la política”, expuso.

