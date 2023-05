Sandra Cuevas borra barda de Movimiento Ciudadano en la Cuauhtémoc: 'ni Morena ni aliados son bienvenidos'

Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, indicó que borraron una barda de Movimiento Ciudadano porque en su demarcación "Ni Morena ni sus aliados son bienvenidos" .

La barda de Movimiento Ciudadano tenía un mensaje en contra del Partido Revolucionario Institucional y por esa razón la alcaldesa decidió borrar las letras y dejó un contundente mensaje en el que asegura que ni Morena ni sus aliados tienen cabida en donde está la alianza Va por México, conformada por el PRI, PAN y PRD.

"Tan solo unas horas duró la provocación de @MovCiudadanoMX. Que les quede claro: ¡En #Cuauhtémoc no tienen cabida quienes traicionan a México. Ni @PartidoMorenaMx ni sus aliados son bienvenidos en el corazón de #VaPorMéxico! #SandraCuevasAlcaldesa", compartió en sus redes sociales.

En las letras pintadas con color naranja, el partido Movimiento Ciudadano puso "con el PRI ni a la esquina", las fotos de la barda fueron compartidas por Sandra Cuevas, se puede ver la intervención y luego todo completamente pintado de color blanco.

La publicación de Cuevas Nieves generó opiniones a favor y en contra, entre algunas destacadas por sus "me gusta" están la del diputado federal Jorge Álvarez Máynez, quien le respondió: "Usted no decide si tenemos cabida o no. Critican a Morena y hacen exactamente lo mismo: desvían recursos públicos con fines electorales. Pero ya se van, también de la Cuauhtémoc ".

Otros indicaron "pura intolerancia. Eso representas tú y el PRIAN", "La intolerancia del PAN es patente, y lo peor de todo es que son tan HIPÓCRITAS que después de portarse como lo que son, acusan a otros de lo que ellos hacen. Entiendan: no son dueños de lo que por ahora gobiernan, afortunadamente ya se va el PRIAN".

Por su parte, hubo quienes están a favor de la alcaldesa: "Aplausos Sandra, usted muy bien", "magistral! Necesitamos más líderes como usted, Alcaldesa. Usted es inspiración pura y que se anden con cuidado aquí en la Cuauhtémoc", "Totalmente de acuerdo con usted, aunque le vaya al América", "ánimo @SandraCuevas_, estamos contigo y con México.

