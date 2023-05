Santiago Taboada y Jorge Romero van contra Fiscalía capitalina; denunciarán tortura y espionaje ante FGR

Arropados por las dirigencias nacionales, legisladores y más políticos del PAN, PRI y PRD, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, y el coordinador de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, anunciaron la presentación de denuncias por espionaje, tortura y otros delitos ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras señalar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha emprendido una persecución en su contra bajo órdenes de Morena y el gobierno capitalino .

En conferencia de prensa, Romero Herrera dijo que la Fiscalía de la Ciudad de México ha cometido varios delitos para inculparlos, como espionaje.

Mencionó que la FGJCDMX los involucró con delitos de secuestro y desaparición de personas para así poder acceder a sus datos, intervenir sus comunicaciones y acceder a su geolocalización.

En cuanto al video con el que se vincula a Santiago Taboada con el Cártel Inmobiliario, mediante el testimonio de un testigo, dijo que la revelación de éste rompe con la presunción de inocencia y el debido proceso.

Dirigentes del PAN, PRI y PRD cerraron filas con Taboada y Romero. Foto: Eduardo Cabrera / La Razón

“No me van a encontrar nada”, resaltó Taboada

Santiago Taboada y Jorge Romero anunciaron que también denunciarán a la Fiscalía por tortura, pues aseguraron que para la presentación de dichas pruebas presionaron e intimidaron a personas a cambio de mejorar su situación jurídica

“Que siga lo que tenga que seguir, ya seguiremos nosotros también, por si creen que nosotros no tenemos mano. Ya serán ellos los que van a tener que explicar decenas de casos en la Ciudad al tiempo y que se preparen… Le decimos a Ulises ‘N’ [vocero de la FGJ] '¡métete conmigo, métete con hombres! Deja de meterte con familiares, a nosotros son a los que quieres destruir, ¡pues métete con nosotros!”, exclamó Taboada.

En tanto, el alcalde de Benito Juárez aseguró que la “persecución” en su contra nació en agosto de 2021, tras las elecciones, momento desde el cual ya suman 15 ocasiones en las que la Fiscalía, aseguró, intentó obtener el registro de sus llamadas y demás información.

Santiago Taboada aseguró que “no tengo nada que esconder” y reiteró que continuará denunciando las irregularidades vistas en el proceso en su contra.

“Ya buscaron mi patrimonio a través de la contraloría, ya se metieron a mi vida privada a través de mis telecomunicaciones y no me han encontrado nada ni me van a encontrar”, dijo.

Santiago Taboada (der.) y Jorge Romero (izq.) presentarán denuncias ante FGR. Foto: Eduardo Cabrera / La Razón

Fiscalía capitalina, los “brazos operadores” del gobierno morenista, acusa PAN

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, acusó que la Fiscalía capitalina se convirtió en “los brazos operadores del gobierno morenista”.

Acusó que la indagatoria contra miembros de su partido está motivada por “el pavor” de Morena de que la oposición gane las elecciones presidenciales de 2024, pues en 2021 PRI, PAN, PRD y MC obtuvieron más votos, debido a que “hay más gente arrepentida, amlopentidos”.

Tanto Cortés Mendoza, como el priista Alejandro Moreno y Luis Espinosa Cházaro —en representación del líder del PRD, Jesús Zambrano— exigieron al Gobierno Federal, al capitalino y a Morena comenzar a hacer justicia en sus administraciones.

De manera reiterada, reclamaron el caso de corrupción de Segalmex y los 15 mmdp que ha sumado en irregularidades; la conducción que tuvo el Instituto de Salud para el Bienestar, el incendio de Ciudad Juárez donde murieron 40 migrantes, o la caída de la Línea 12 del Metro.

Síguenos en Google News.

AM