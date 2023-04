Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, acusa que buscan desprestigiarlo con video fabricado

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, se pronunció nuevamente sobre el involucramiento que le han hecho autoridades con un caso de corrupción inmobiliaria, y acusó que, como parte de esta investigación, buscan inculparlo a través de pruebas en video fabricadas.

Mediante un mensaje en video difundido en redes sociales, Taboada Cortina, acusó que, en seguimiento a la investigación sobre este caso, autoridades capitalinas presentarán un testigo en video quien, acusó el alcalde, estará “leyendo un guion” con el objetivo de involucrarlo.

“El teatro que pretenden armar es tan grande como su desvergüenza, porque incluso la difusión de este video es un delito establecido en el Código Penal en su Artículo 293”, señaló Santiago Taboada.

Basta de abusos del @GobCDMX contra sus opositores. Sé que preparan un video basado en mentiras para desacreditarme. El testigo de la Fiscalía no tiene ni tuvo nada que ver con mi administración. Procederemos legalmente para que prevalezca la verdad y la justicia. pic.twitter.com/rlSXUenUaG

Por estos hechos, Santiago Taboada anunció que presentó las denuncias correspondientes: “Confío en la ley y en el Poder Judicial y en que estas denuncias llegarán hasta las últimas consecuencias”, concluyó.

A propósito de las declaraciones del testigo, el alcalde adelantó que “mi administración nunca obtuvo de este personaje, al que hoy amenazan, someten y obligan a leer un texto preparado, absolutamente ningún privilegio. Es más, en cinco años de mi gobierno no se construyó ningún complejo habitacional de que su testigo representa ”.

No me van a doblar; ante sus amenazas y ataques seguiré adelante en la defensa del futuro chilango y en la defensa de nuestra democracia. Aquí seguimos y no vamos a parar.