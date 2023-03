GCDMX miente, sí hay carpeta de investigación en mi contra: Santiago Taboada; busca sacarnos de la contienda a la mala, dice

Un juez federal confirmó que desde noviembre de 2021 existe una carpeta de investigación en contra del alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, luego de realizar la petición de información a través de un juicio de amparo, esto pese a la negativa de la Jefa de Gobierno y de la Fiscal de la CDMX.

“Un juez de distrito, un juez federal, lo que vino es a decirles es 'son unos mentirosos' porque eso es lo que son; los cachamos, ahora sí como dicen, con la mentira ¿Por qué? Porque hace unas semanas decían que no existía la carpeta y tiene prácticamente más de un año. No hay casualidades en política”, declaró el alcalde Santiago Taboada.

El alcalde señaló que con estas acciones lo que busca el Gobierno de la Ciudad de México es judicializar la democracia, perseguir a sus adversarios políticos y llevar a cabo una elección de estado en 2024 y eso, dijo, no es el camino.

“ Lo que quieren es más bien sacarnos de la contienda a la mala y yo siempre digo: si nos quieren ganar, que nos ganen en las urnas, no con estrategias entre fiscalías, que nos ganen con los votos de los vecinos, eso es lo que debería pasar en un país medianamente democrático y no utilizando a la fiscalía como este órgano que persigue”, destacó.

Cabe destacar que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la Fiscal General de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy, aseguraron en diferentes eventos que no existía carpetas de investigación en contra del alcalde Santiago Taboada.

El pasado 16 de febrero, durante la entrega de tarjetas de Pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores, Claudia Sheinbaum respondió, a pregunta expresa de la prensa, que no tenía conocimiento de que se haya abierto una carpeta de investigación en contra del alcalde de Benito Juárez: “no tiene orden de aprehensión Taboada, no sé de dónde salió eso”.

Además, el 22 de febrero, durante la conferencia en el Centro de Justicia para las Mujeres de Magdalena Contreras, la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, sostuvo que no había orden de aprehensión en contra de Santiago Taboada. “Nosotros tenemos obligación de secrecía, cuando yo tenga una acción que hacer hacia esta persona, él lo va a saber, pero no hay”.

Sin embargo, el alcalde de Benito Juárez informó que consultó de manera personal a la Jefa de Gobierno sobre este asunto durante la última reunión de gabinete de agua, a lo que ella volvió a negar la existencia de la carpeta de investigación, lo cual hoy queda desmentido .

“Yo he hecho públicos estos señalamientos, los han negado, hoy un juez lo único que hace es que me da la razón, los exhibe y nosotros lo que estamos diciendo es: dennos acceso. No le tenemos miedo ni a la Jefa de Gobierno, ni a la Fiscal, queremos saber de qué se nos señala y por supuesto defendernos… No voy a correr, no me voy a esconder, aquí los espero, aquí saben dónde encontrarme y vamos hacerle frente a este gobierno que lo único que ha hecho es polarizar”, apuntó.

En este sentido, el alcalde reiteró que pese, a los constantes señalamientos, está firme en sus aspiraciones para competir por la Jefatura de Gobierno en 2024.

“Así es como el gobierno quiere hacer a un lado o cancelar las aspiraciones de quienes contendemos por esta candidatura. Ya le gané dos veces a Morena, le gané en el 18 y le gané en el 21, le voy a volver a ganar a Morena en el 24 … Ahora que tengamos acceso a la carpeta vamos a poder conocer de qué nos acusa Claudia Sheinbaum”.

Santiago Taboada declara ante la prensa. Gráfico: La Razón de México

Síguenos en Google News.

AM