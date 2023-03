Fuerzas Armadas tienen que ser el último recurso, no el único: Santiago Taboada.

En el marco del Seminario “La Seguridad Ciudadana ¿Azul o Verde?: reflexión para la Ciudad de México”, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, señaló que darle mayores facultades a las demarcaciones en materia de seguridad le permitió implementar, desde su primera administración, una estrategia eficaz de seguridad de carácter civil como Blindar BJ, la cual ha permitido aumentar la percepción positiva de seguridad entre sus habitantes y transeúntes, así como la calidad de vida.

“La Ciudad de México siempre ha tenido un mando único en materia de seguridad pública. La experiencia que me tocó al ser diputado constituyente fue darle a las alcaldías la posibilidad de participar en la cadena de mando y esto cobra relevancia con el planteamiento que nosotros hicimos al llegar a la alcaldía… Se puede medir o no la eficacia en el nivel de calidad de vida y ésta pasa por la seguridad pública y por supuesto pasa por tener los tramos de responsabilidad muy claros”, destacó el alcalde.

Durante su ponencia, Santiago Taboada indicó que desde 2018 le apostó a un modelo de proximidad, ya que, por el nivel de vida en Benito Juárez, la mayoría de los delitos son del orden patrimonial.

“Iniciamos la estrategia Blindar BJ creyendo en un modelo de carácter civil y quiero ser muy y respetuoso, me parece que las Fuerzas Armadas tienen un papel importante en esta materia, pero tienen que ser el último recurso, no el único. Creo que la policía de la Ciudad de México tiene el número, la experiencia y la capacidad de atender, de entender y de combatir los fenómenos delictivos”, subrayó.

El alcalde de Benito Juárez informó que en la demarcación se ha mejorado las condiciones de trabajo de los elementos. Foto: Especial.

Ante esto, el alcalde de Benito Juárez aseguró que la colaboración de las alcaldías tienen que ser fundamentales en la seguridad ciudadana, porque, dijo, este modelo de proximidad creado en la demarcación ha permitido contener fenómenos delictivos de alto impacto.

“Desde la alcaldía no voy a combatir la delincuencia organizada o el narcotráfico, yo tengo que meterme con los delitos del orden patrimonial, con haber logrado, de manera coordinada, desmantelar, desde el área de inteligencia que creamos en la alcaldía, más de 25 bandas de robo a casa habitación y entender por dónde entraban estos grupos delictivos de otras nacionalidades”, expuso.

Asimismo, recordó que, como parte de la estrategia de seguridad Blindar BJ, tomó la decisión de aumentar el a los elementos contratados por la alcaldía, “pasamos de 20 policías a 360, porque no puedes aspirar a tener capacidad de respuesta si no tienes un estado de fuerza… con tres veces menos elementos que la Secretaría, hay semanas que tengo la misma eficiencia en puestas a disposición”.

El alcalde resaltó que se hizo un esfuerzo presupuestal para capacitar y equipar a estos elementos del equipo de proximidad, la adquisición de vehículos de primer contacto, cámaras de videovigilancia y con ello salvaguardar a sus cerca de 500 mil habitantes y los poco más de 2 millones de visitantes.

“La Ciudad de México siempre ha tenido un mando único en materia de seguridad pública", afirmó el alcalde de Benito Juárez. Foto: Especial.

Respecto a la dignificación policial, el alcalde de Benito Juárez informó que en la demarcación se ha mejorado las condiciones de trabajo de los elementos, otorgando también incentivos económicos y beneficios a sus familias en materia de educación, cultura y deporte a través del acceso gratuito a los espacios públicos de primer nivel con los que cuenta la alcaldía y con ello se comprometen con la seguridad de las y los benitojuarenses, a través del programa “Cuidar a quien nos Cuida”.

También, el alcalde señaló que parte del involucramiento de los policías de Benito Juárez con la comunidad es con el objetivo de que realicen labores sociales, esto, dijo, ha permitido el reconocimiento y la confianza de los vecinos generando un cambio positivo en el modelo de policía de proximidad.

Además, el alcalde expuso que Benito Juárez se ha sostenido en percepción positiva de seguridad gracias al trabajo enfocado en tres ejes principales: proximidad, inteligencia y tecnología.

“Nosotros tenemos más de mil 300 cámaras que les han servido (a la Secretaría de Seguridad Ciudadana), hay algunos casos que por lo menos se han logrado detener algunos de los presuntos con la información que nosotros hemos vertido y ese me parece que es el trabajo institucional. No he abandonado la estrategia de seguridad, no porque haya dejado de lado algunos otros temas de la alcaldía, para mí era el tema más importante el cual quería abordar durante mi gobierno y tan creo que fue un resultado atinado que nos reelegimos con mucho más porcentaje que la primera ocasión”, insistió.

El alcalde de Benito Juárez destacó que la ciudadanía aspira a vivir mejor, hablando de espacios públicos, oferta cultural, transporte público, seguridad, “somos aspiracionistas, aunque se diga lo contrario”.

Santiago Taboada indicó que Benito Juárez ha tenido una mejora constante en la percepción de seguridad gracias a la capacidad de respuesta, el trabajo institucional y la empatía de los elementos del equipo de proximidad Blindar BJ.

Al evento asistieron Luis Ernesto García, Brigadier General de la Policía Nacional de Colombia; Miguel Ángel Garza, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (INSYDE); Rodrigo Peña, director ejecutivo del Seminario Sobre Violencia y Paz del Colegio de México y Arturo Alvarado, director del Centro de Estudios Sociológicos, COLMEX.

