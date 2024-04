Santiago Taboada y Lía Limón exigen al gobierno de CDMX solución al problema del agua contaminada.

En un mensaje a medios desde el pozo ubicado en la colonia Alfonso XIII, que las autoridades de la CDMX han detectado como origen del agua contaminada, la candidata de la alianza PAN, PRI, PRD para Álvaro Obregón, Lía Limón, aseguró que el jefe de gobierno es un negligente. "La negligencia mata", advirtió.

Limón recordó que Morena no ha invertido en el sistema de agua y por eso los pozos están en malas condiciones. Dijo que son varias las posibles causas de este problema, entre las que se encuentran una posible toma clandestina que se reportó desde el 2015 en esta zona, la pésima construcción y falta de estudios de las obras de ampliación de la Línea 12 del Metro, e incluso que se haya dañado un ducto resultado de los microsismos en la zona.

Tras presentar una gráfica de agua contaminada que le reportaron los vecinos, señaló que solo pretender limpiar el pozo no resuelve el problema. Además, la autoridad debería estar haciendo un análisis sobre un posible riesgo de explosión, como lo reconoció el presidente en su conferencia mañanera.

“Son una bola de negligentes. Es increíble que hasta hoy no haya una respuesta, que no haya los estudios necesarios y que no le den la cara a las y los vecinos que hoy están en riesgo. Negligencia que mata. Así como dieron leche contaminada, hoy dan agua contaminada a los vecinos. Exigimos que cumplan con el derecho fundamental a tener agua limpia", afirmó.

Por su parte, Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La CDMX”, acusó al jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, de actuar con negligencia ante las denuncias de vecinos de colonias de Benito Juárez y Álvaro Obregón, que denunciaron que llegaba agua contaminada a sus hogares.

"No es casualidad, en 1997 el jefe de gobierno vendía leche contaminada en esta ciudad, 27 años después le está dando agua contaminada a los vecinos de la ciudad. Así que, señor jefe de gobierno, póngase a trabajar, 14 días llevan los vecinos esperando una respuesta a lo que usted dijo primero que era un invento de los vecinos”, destacó.

Finalmente, vecinos de Benito Juárez y Álvaro Obregón manifestaron su preocupación por la nula información y dieron testimonio tanto de afectaciones físicas de familias como de mascotas.

JVR