SCJN debe servir a intereses del pueblo, no a particulares: Sheinbaum

En el marco de la elección del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tiene lugar este lunes, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum advirtió que el máximo órgano de justicia del país debe servir a los intereses del pueblo y no así a intereses particulares ni creados por "unos cuántos" .

Minutos antes de que arrancara la elección en la SCJN, la mandataria capitalina afirmó que la decisión que se tome este lunes "se respetará": "La decisión que tome la Corte —por supuesto que así está establecido en la Constitución— se respetará y así debe de ser, pero eso no quiere decir que uno no pueda tener una opinión”, dijo.

El tema central es que la Corte no puede servir a intereses particulares, tiene que servir a los intereses del pueblo de México, ese es el sentido de todos los poderes, por más autonomía que tengamos cada uno de nosotros. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

En conferencia de prensa, la mandataria aseguró que el problema que existe en la Corte es que muchos ministros fueron presentados en el periodo "neoliberal, del viejo régimen".

leer más Diputados piden transparencia a Corte en votación para elegir nuevo titular

No obstante, señaló que el órgano además de definir temas "cruciales" como son juicios o la inconstitucionalidad o no de algunas leyes, también trabaja para temas menores que le competen a la ciudadanía como la condonación de impuestos.

"En la Corte se define la condonación de impuestos, o sea, no sólo se definen temas tan cruciales como un juicio en particular que llega a la Suprema Corte después de diversos amparos, o el pago a una empresa, o por supuesto, temas tan importantes como la supuesta o no inconstitucionalidad de una ley aprobada por el Legislativo, sino que también condonan impuestos”, explicó la Jefa de Gobierno.

Por eso (...) en el proyecto en el que estamos, lo que queremos es que los ministros de la Suprema Corte le respondan al pueblo, no a intereses creados, a intereses de unos cuántos. Esa es la decisión que se tomará hoy. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

AM