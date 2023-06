Sheinbaum llama a luchar por derechos de mujeres

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a continuar la lucha por los derechos de las mujeres en cualquier parte del mundo.

Durante su intervención en el diálogo “Mujeres de América por los derechos y el bienestar”, la mandataria dijo: “Estamos viendo un momento extraordinario y hay que seguir luchando, uno no deja de luchar, no porque soy Jefa de Gobierno dejé de luchar, sigo luchando”.

Insistió: “Sigamos adelante de la defensa de los derechos y en la posibilidad de que las mujeres tengamos un espacio en la sociedad y en nuestras vidas privadas”.

A pregunta expresa de María José Bueno Márquez, directora del diario español El País, sobre si luchará por la Presidencia de la República, la mandataria respondió: “Para allá vamos” y se levantó sonriente de su asiento al concluir su intervención, entre aplausos y gritos de “¡Presidenta!” de parte de los asistentes.

En los diversos paneles participaron personalidades del sexo femenino de relevancia internacional, como Francia Márquez Mina, vicepresidenta de Colombia; Yolanda Díaz Pérez, vicepresidenta segunda y ministra del Trabajo y Economía Social de España, y Claudia López Hernández, alcaldesa mayor de Bogotá, Colombia.

Francia Márquez comentó que las mujeres siempre han estado presentes ocupando espacios importantes en la historia latinoamericana y han sido parte de las luchas de independencia de sus países contra dictaduras.

La Jefa de Gobierno reconoció a Márquez como un ejemplo que está generando cambios importantes en Colombia e inspira a mujeres de otros países a seguir sus pasos y argumentó que es importante hablar de autonomía física y autonomía política, ya que una tercera parte de las mujeres en América Latina no tiene un ingreso propio.

Comentó: “Casi una tercera parte de las mujeres depende de alguien más para poder desarrollar su vida y en la gran mayoría de los casos no es por elección propia, sino porque así se lo ha impuesto la sociedad”. Precisó que de acuerdo con un documento de la

Comisión Económica para América Latina (Cepal), en México el 29. 4 por ciento de las mujeres no tiene ingresos.

María José Bueno cuestionó: “¿Usted como mandataria comparte que su presencia ayuda a mover algo en las estructuras de poder; es decir, su mirada violeta contagia al movimiento, al partido y al gobierno?”

Sheinbaum respondió que en México, hasta el 2018, durante los 200 años de independencia solamente había habido siete gobernadoras, mientras que en estos momentos hay nueve.

Y añadió: “Recientemente hubo una encuesta del Inegi donde preguntan si consideran que una mujer puede ser Presidenta de México y el 67 por ciento en la encuesta dice que sí; yo creo que eso es parte de que las mujeres participemos en política”.

Agregó que el gobierno actual, a nivel federal y local, se preocupa por la igualdad y justicia para las mujeres: “López Obrador dijo que la Cuarta Transformación ya es feminista; en este periodo es cuando más mujeres hemos ocupado puestos de elección y también de decisión”.

Agregó: “Por primera vez hay un gabinete paritario, una mujer gobernadora del Banco de México, por primera vez hay una directora del Instituto Nacional Electoral, hay la mitad de mujeres y hombres en el Congreso de nuestro país a nivel nacional y a nivel local, esto es parte de la transformación que está viviendo nuestro país”.

Canciller delinea plan para definir candidato

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo no desconfiar del método para seleccionar al candidato presidencial, pero pidió que sea una y no cinco las preguntas de la encuesta y que haya debate.

“Que sea quien encabece el comité para defender la Cuarta Transformación a nivel nacional y tú ya dices quién, eso es muy simple; no sé si ustedes hayan visto las encuestas que han propuesto, creo que tienen cinco preguntas y cada una vale diferente, y la verdad eso no creo que vaya a ayudar mucho a la claridad para la gente, no para nosotros. Yo les propongo que sea una sola y está sencillo: una sola pregunta, que haya debate”, propuso el canciller luego de participar en la conferencia “Nearshoring en México”, realizada en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Ebrard indicó que la importancia del debate reside en que se pueden exponer las propuestas de gobierno y el sello que se pretende imponer a la siguiente Presidencia de la República.

“Todos, todas, defendemos a la Cuarta Transformación, pero ¿qué vas a hacer los próximos seis años? Por ejemplo, aquí en Nuevo León se va a terminar la obra, que está llevando a cabo el Gobierno federal, pero más adelante vamos a necesitar más agua, o sea, habrá que hacer otras obras, hay que decir ‘a ver ¿qué obras vamos a hacer y qué pensamos sobre ese problema?’.

“Por ejemplo: tú viste ahora que todos levantaron la mano con él, ¿cuál es su problema? Seguridad, ok. ¿Cuál es tu estrategia de seguridad? ¿Qué propones? (...) Y así en varias materias, entonces el debate tiene la gran virtud de que tú como ciudadano puedes ver en qué radica la diferencia de una o de otro”, dijo.

Adelantó que ésta será la propuesta que presente cuando sean convocados por la dirigencia nacional de Morena, la próxima semana.

Monreal reitera que no se baja rumbo al 2024

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseveró que pese a que el canciller Marcelo Ebrard señaló que al final de la contienda por la candidatura presidencial del guinda sólo quedarán él y Claudia Sheinbaum, va a seguir luchando.

“Es un buen deseo y también le deseo suerte al canciller, es un buen elemento. Pero nosotros vamos a seguir luchando. Cuando fui candidato a gobernador, tenía el cinco por ciento contra el 70 del PRI y les ganamos. No hay que confiarse, las encuestas son fotografía del día anterior y vamos a luchar mucho porque esto se enderece y se empareje”, manifestó.

El líder de la mayoría legislativa en la Cámara alta aseveró que ahora en lo que se tienen que concentrar todos es en luchar por la cohesión y la unidad política.

“Ahora estoy enfocado a ser candidato a la Presidencia y por eso no me distrae nada en este momento, sino luchar por la candidatura presidencial dentro de Morena; y que tengo la seguridad de que una vez que se fijen las reglas, las normas, y que se lance la convocatoria y pueda procurarse el piso parejo, aunque ya no se podrá hacer dado los dos años que han transcurrido, pueda darles la sorpresa con la población, porque represento las mejores ideas, represento la ecuanimidad, la conciliación”, subrayó.

Por ello, puntualizó que no lo deben dar por muerto: “No, a Marcelo no me voy a confrontar con él. Lo único que le pediría es humildad. Qué bueno que esté muy arriba, pero hay que ser humildes y no darnos por muertos, porque podemos dar sorpresas. Y yo lo respeto a él, siempre he tenido sólo respeto para él y nos debería de conceder el beneficio de la duda de que podemos alcanzarlos”, remarcó.

Ante el cuestionamiento respecto a si buscará la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, insistió: “No, yo voy a agotar mi proyecto en la candidatura presidencial. Agradezco los comentarios y las versiones que me vinculan al destino de la Ciudad de México”.

Pío va con Marcelo y Pepín con Sheinbaum

Pío y José Ramiro López Obrador, hermanos del Presidente de la República, definieron públicamente sus simpatías políticas en favor de dos corcholatas morenistas rumbo a la elección del 2024.

El primero de ellos manifestó ayer su respaldo a la precandidatura presidencial del canciller Marcelo Ebrard, mientras que el segundo ha ratificado insistentemente su apoyo a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Pío López Obrador señaló ayer que “desde Chiapas hago un llamado respetuoso, fraterno y solidario para invitar a todas las mujeres y a los hombres libres de México y a la sociedad en general para que se sumen a este gran proyecto de nación que encabeza nuestro compañero Marcelo Ebrard, porque estoy absolutamente convencido que es el mejor para darle continuidad a la Cuarta Transformación de la vida pública de México. ¡Ánimo, que con Marcelo vamos a volver a ganar!”.

Ante la muestra de apoyo del hermano del Presidente, Ebrard Casaubon agradeció la expresión. A través de su cuenta de Twitter, emitió un breve mensaje en el que le manifestó su gratitud: “Abrazo y gratitud, amigo”.

Pío López Obrador convocó a los simpatizantes del canciller para que también asistan a la presentación del libro El camino de México, escrito por el propio Ebrard Casaubon, que se llevará a cabo el domingo 11 de junio en el centro de Convenciones de la Universidad Autónoma de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado.

El también coordinador general de la Asamblea fundacional de Morena en el estado de Chiapas aseguró que, en dicho evento, “contaremos con la presencia del compañero Marcelo para convivir con sus simpatizantes”.

Pío López Obrador insistió en que la militancia de Morena se sume a la campaña de Marcelo Ebrard, uno de los principales precandidatos, también llamados “corcholatas” por el titular del Ejecutivo, mientras sostenía el libro autobiográfico escrito por el secretario de Relaciones Exteriores.

Ayer mismo, horas después de las declaraciones de Pío, Antonio Attolini, quien formó parte del grupo de estudiantes de la Universidad Iberoamericana que protestaron contra el expresidente Enrique Peña Nieto, en el movimiento #Yosoy132, publicó en sus redes sociales un mensaje grabado en febrero pasado por José Ramiro. “Desde la casa de Andrés Manuel López Obrador, el Presidente de México, es Claudia”, dice Pepín, como conocen a José Ramiro López Obrador.

Attolini, quien será diputado local en Coahuila por la vía plurinominal, está integrado al equipo que postula a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Desde el 2022, José Ramiro López Obrador, también hermano menor del Presidente, ha expresado su respaldo a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al colgar mantas con su imagen y la leyenda “#EsClaudia”.

Hace apenas un mes, durante un acto público, subrayó que Sheinbaum Pardo encabeza todas las encuestas por la candidatura presidencial de Morena.

La manifestación de apoyo se da a una semana de que la dirigencia nacional de Morena cite a los aspirantes presidenciales, con el fin de fijar las reglas de la contienda interna para seleccionar al abanderado presidencial.

Mario Delgado, dirigente de Morena, indicó a los aspirantes a la candidatura presidencial de su partido que será después de las elecciones del próximo domingo cuando se delineen las reglas de cómo se elegirá al candidato presidencial y quién participará en el proceso.

Ven “tardío” el resolutivo del INE para corcholatas

El resolutivo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que ordena a Morena instruir a sus aspirantes presidenciales a abstenerse de promover su imagen, fue visto por actores políticos como tardío, aunque expresaron su exigencia de que se haga cumplir, mientras que Morena anunció que lo impugnará.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, consideró que debe acatarse la determinación de la comisión del Instituto Nacional Electoral (INE) para que las corcholatas se abstengan de promoverse.

A pesar de que el también aspirante presidencial morenista estimó que el llamado del órgano electoral a través de esta resolución es tardía, consideró que debe atenderse su instrucción, principalmente para evitar sanciones, como el máximo castigo: la imposibilidad de registrar la candidatura.

“Yo creo que el llamado del INE debe de ser respetado por todos los aspirantes; en este caso los cuatro de Morena. Debe de ser totalmente observado para evitar que alguno de ellos sea sancionado con el no registro en su aspiración a la candidatura.

“Hay una clara desventaja. Si ustedes cuentan las lonas, las bardas, los espectaculares, van a ver que hay un exceso de ellos, un gasto desmedido inexplicable.

“No sabemos si proviene de recursos públicos, no sabemos si proviene de recursos privados. Pero, en cualquiera de los casos, es totalmente al margen de la ley. Y el llamado del INE es correcto, es oportuno y debe de atenderse por todos”, expuso el senador zacatecano.

No obstante, el representante de Morena ante el INE, Mario Llergo, adelantó que este jueves presentarán ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la impugnación en contra de la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.

“El recurso de revisión se va a presentar el día de mañana en las primeras horas, ante la Sala Superior del TEPJF, porque en nuestra opinión, nos parece que esta resolución forma parte de la estrategia de la oposición, porque los razonamientos de los miembros de esta comisión hablan de acciones reiterativas, pero no ha podido comprobarse que algún simpatizante o militante de nuestro movimiento haya contratado publicidad alguna”, declaró.

Con Ricardo Monreal coincidió el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien demandó el cumplimiento de la ley y las normas electorales, luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a Morena a que instruya a sus aspirantes presidenciales abstenerse de promover su imagen con motivo del proceso electoral del 2024, en el que se renovará la Presidencia de la República y el Congreso.

“Lo que necesitamos no sólo es que haya transparencia y equidad, necesitamos que se cumpla la ley.

“Aquí se tiene que garantizar y cumplir la ley, las normas electorales, la Constitución General de la República, y nadie, ninguna persona, menos un servidor público, puede violar la ley”, dijo el líder priista.

Resaltó que no sólo el INE, sino también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), han señalado al Presidente de la República y funcionarios del Gobierno y militantes de Morena, por incurrir en violaciones a la norma electoral.

“No está claro en qué calidad van; van en calidad de precandidatos, en calidad de funcionarios públicos, pero bueno, eso tiene que no sólo sancionarse, se tiene que documentar”, dijo.

Lo anterior, en relación con las visitas que el canciller Marcelo Ebrard; la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, hacen en distintos estados del país y las bardas y lonas y diversos materiales utilitarios que aparecen con sus nombres.

“Y lo importante es que cumplan la ley; eso es el llamado que se tiene que hacer, el respeto irrestricto a la ley, que el Gobierno no se entrometa en la elección y que decidan las y los mexicanos el 4 de junio, de una manera libre, transparente, y al final del día construir todos por México”, mencionó el también diputado federal.