Sheinbaum: Necesario tomar en cuenta vacunación para semáforo COVID

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum pidió a la Secretaría de Salud federal tome en cuenta la vacunación contra COVID-19, para elaborar los indicadores del semáforo de riesgo epidemiológico, luego de que este viernes se generara una controversia por el color en el que se encuentra la capital del país.

Luego de la presentación de un parque Pilares dijo: "Una actualización, me parece que tiene que haber una actualización en donde tiene que ver mucho el número de personas vacunadas que hay en un estado", sostuvo.

La mandataria local reiteró que la capital se encuentra en semáforo naranja debido a diversos indicadores en tendencia, además aclaró que la dependencia tomó los datos de hace diez días para hacer el semáforo de esta semana.

leer más Sheinbaum batea el semáforo Gatell y deja a la CDMX en color naranja

No quiero que entremos en debates si es Secretaría de Salud local o federal, nuestro argumento de que estamos en naranja pues tiene que ver con los datos de los últimos 10 días, por eso la Secretaría de Salud federal tiene los datos previos que vienen en el sistema de Salud Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX

Sheinbaum Pardo reiteró no querer entrar en debates, sino con argumentos demostrar que la positividad en la capital no ha aumentado, por esa razón aseguró que se está en una situación diferente a la de meses pasados, por lo que no cerrarán actividades.

Pues es útil el semáforo, pero creo que estamos en una condición muy diferente al año pasado, es decir, no podemos ya ahorita en este momento cerrar restaurantes, cerrar actividades productivas, lo que tenemos que hacer es que empresarios cuiden que se mantengan las medidas que ya conocemos y que la ciudadanía nos cuidemos entre todos, no solamente las medidas preventivas del COVID-19, sino que aprendamos a cuidar nuestra salud Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX

