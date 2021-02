Sheinbaum pide seguir con medidas sanitarias y evitar reuniones familiares

La Jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la ciudadanía a seguir las medidas ante la emergencia sanitaria que prevalece en la capital, toda vez que aseguró que es en las reuniones familiares o espacios cerrados, donde hay mayores posibilidades de contagiarse por el virus.

“Llevamos ya dos semanas constantes de ligera disminución en los hospitales, sin embargo, debemos seguir cuidándonos y no bajar la guardia. Recordemos que es en las reuniones y en las fiestas, es decir, en lugares cerrados, donde existen mayores posibilidades de contagios, así que sigamos con las medidas de no fiestas y no reuniones familiares”, destacó en un mensaje en sus redes.

La mandataria capitalina pidió a la población que al sentir síntomas o al estar en contacto con una persona contagiada por el virus, asistir a uno de los 77 quioscos y 116 centro de salud de la Secretaría de Salud de la capital, o a uno de los 26 módulos de atención respiratoria del IMSS para poderse hacer una prueba gratuita de COVID-19.

“En caso de ser positivo, el médico te dará indicaciones, así como un kit de medicamentos de manera gratuita en caso de ser necesario. No te automediques, llama a Locatel o al 911 si requieres algún apoyo. Sabemos que el Gobierno de México está haciendo su mayor esfuerzo para traer pronto las vacunas, mientras tanto ya conoces las medidas preventivas; cubrebocas, sana distancia, lavado de manos y evita las reuniones en espacios cerrados”, precisó.