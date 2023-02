Trabajadores de Plaza México no se han acercado a Gobierno de CDMX, señala Sheinbaum

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que trabajadores que han perdido su empleo tras la suspensión de actividades en la Plaza México, no se han acercado a las autoridades, no obstante, no descartó que pueda haber diálogo con ellos.

"Hay un amparo que está vigente, entonces hay que ver la resolución de este amparo", dijo en conferencia de prensa.

Cuestionada sobre la posibilidad de que el Gobierno capitalino ofrezca apoyo a las personas que han perdido su fuente de ingresos a ocho meses de que un juez ordenó la suspensión de corridas de toros en la plaza, la mandataria señaló que "no se han acercado a nosotros, pero podríamos entrar en pláticas".

Este domingo, aficionados y trabajadores de la Plaza México se reunieron a las afueras del recinto, en el marco del 77 aniversario del inmueble, para reunir firmas con la intención de que se vuelva a abrir al público para presentar corridas de toros.

