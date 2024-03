Los tres se dicen ganadores en el primer round por la ciudad

Tras terminar el primer debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, Santiago Taboada Cortina y Salomón Chertorivski Woldenberg se declararon ganadores.

La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Ciudad de México, Clara Brugada Molina, publicó a través de redes sociales.

“Nuestro movimiento demostró que tenemos las mejores propuestas para seguir avanzando con el Segundo Piso de la Transformación. ¡Gracias por todas las muestras de apoyo!”.

Afuera de las instalaciones del foro en donde se llevó a cabo el debate, la candidata dijo que le hizo falta tiempo, pero que ella se preparó en los temas que se abordaron en el debate.

“Yo me siento bien, me siento contenta, arrancamos fuerte, no sólo ganamos el debate, vamos a ganar la Ciudad”, expresó ante medios de comunicación.

Aseguro que un sector de la población quiere que continúe la transformación y que van arriba en las encuestas.

Mientras que el candidato de la coalición Va X La CDMX, Taboada Cortina, también compartió en redes sociales.

“Voy a trabajar sin descanso para lograr que tú y tu familia vivan mejor, con seguridad, que puedan emprender y que cumplan sus sueños. No tengas duda: #ElCambioViene”

Acompañado de una fotografía con la frase “Ganamos el debate”.

Al salir del debate dijo que se va a investigar de donde salió el dinero para financiar la campaña de la morenista, Brugada Molina.

“Les demostramos que tenemos la visión y los resultados, algo que no puede presumir, tenemos la capacidad, las propuestas, de como vamos a resolver el problema de la ciudad … estuvimos señalando una a una sus mentiras, porque una vez más demostró ser la candidata de las mentiras”.

Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski Woldenberg, también compartió una foto con la frase “¡Ganamos el debate!”, con el mensaje:

“No cabe duda que ganamos el debate de manera contundente y demostramos, con argumentos y propuestas, por qué somos la mejor opción para gobernar esta ciudad inteligente. ¡Gracias a todos por su apoyo!”.

El candidato emecista comentó que no cambiará su forma de trabajo, que seguirá recorriendo las calles de la ciudad y va a seguir proponiendo

“Mañana voy a presentar mi propuesta de medio ambiente, de las primeras cosas que tendrían que suceder es que tanto Clara como Taboada quitaran de una vez por todas, todas sus lonas que son pura basura y nos están contaminando la ciudad” señaló.

Agrego que Taboada Cortina recupera sus propuestas “es un plagiario, está bien, pero que cite y pues Clara que empiece a decir lo que va a pasar” preciso.