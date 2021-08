UNACDMX exige disculpa pública tras agresión en Congreso local

Morena enfrenta la derrota con violencia, pero estamos unidos y no nos van a detener, afirmó la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, en la rueda de prensa de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX), en la que también exigieron una disculpa pública luego de los hechos registrados en el Congreso local.

“Exigimos respeto, exigimos una disculpa pública y una reunión con todas y todos los alcaldes. Estamos dispuestos a construir y trabajar por el bien de las y los ciudadanos”, dijo Lía Limón

La alcaldesa electa de Álvaro Obregón, quien fue agredida ayer al querer ingresar a la sede del Congreso de la Ciudad de México, explicó que han buscado el diálogo con la jefa de Gobierno y con los diputados para evitar que se les quiten facultades como se pretendía hacer en la sesión extraordinaria convocada de último minuto.

“El tema de seguridad tiene que ver con no permitir que los vecinos de las alcaldías que vamos a gobernar pudieran distinguir cuáles son sus patrullas. Desde que ganamos anunciamos una estrategia de seguridad conjunta para poder atender el tema que más les importa a las y los ciudadanos. Y justamente, este intento de ayer era impedirnos que tuviéramos nuestras propias patrullas, al mismo tiempo que la jefa de Gobierno pinta de guinda la ciudad nos impide a nosotros marcar nuestras patrullas para que los ciudadanos sepan cuál es su policía de proximidad, que paga la alcaldía y que además es una de las facultades que se dieron a partir de la reforma política de la Ciudad de México”, señaló.

El segundo punto, agregó, es el tema inmobiliario de enorme relevancia para las alcaldías y para los vecinos porque la primera puerta que tocan cuando se manifiestan en contra de una construcción es la alcaldía. Seguir quitándonos facultades en ese tema nos vulnera a nosotros, pero también vulnera a los ciudadanos de las alcaldías que vamos a gobernar.

Dijo que lo de ayer era un albazo más, de los muchos que les han dado desde que ganaron el 6 de junio, como retrasar la transición hasta septiembre, acciones que afectan a los más de 4.5 millones de ciudadanos que van a gobernar.

Durante la conferencia de prensa recordó los hechos de ayer y las agresiones que recibieron las y los alcaldes electos durante el operativo impuesto por la Secretaria de Gobierno que encabeza Martí Batres.

“Cuando concluyó la conferencia nos acercamos a Donceles y fuimos agredidos todos nosotros, no solo yo, lo mío fue lo más visible, pero es que me reventaron la nariz, pero no fue solo a mí, fue a todos los alcaldes. Pueden ver las fotos de Sandra, la tuvieron que levantar, su equipo, porque la estaban golpeando; a Mauricio Tabe le dieron toques y empujones tanto a Margarita como a Santiago y también a Tania Larios, que estaba con nosotros el día de ayer, diputada electa”, añadió.

Reiteró que las agresiones de ayer son parte de la violencia que han padecido desde que fueron electos y no se puede permitir: “enfrenten la derrota electoral con violencia, con autoritarismo, de una manera que no construye y no suma a los ciudadanos”.

La alcaldesa electa aseguró que insistirán en el diálogo con la jefa de Gobierno para responder a los 4.5 millones de ciudadanos que van a gobernar desde el 1 de octubre.