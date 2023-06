En Álvaro Obregón, vecinos y alcaldesa solicitan intervención del jefe de Gobierno para el desalojo del predio La Lomita en Tlapechico

Un llamado al jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, para que con el acompañamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se pueda desalojar el predio La Lomita que fue invadido desde hace un año en la calle Antonio González en la colonia Tlapechico, hizo la alcaldesa Lía Limón, a través de un video acompañada de vecinas y vecinos, así como de la diputada del Congreso de la CDMX, Polimnia Romana Sierra Bárcena.

“Además de que es un área de valor ambiental, un pulmón de la ciudad, de los que ya quedan muy pocos, a la gente que les están vendiendo, los están engañando, porque están vendiendo espacios que en realidad nunca van a poder ser suyos, nunca van a tener escrituras y nunca van a contar con servicios”, especificó.

Subrayó que se está fomentando un asentamiento irregular que pone en riesgo a todos y que limita el acceso a las colonias.

Recordó que hace un año se hizo el primer intento de desalojo y se presentó la denuncia penal ante la Fiscalía y no ha habido respuesta: “pedimos su apoyo para que escuche esta petición, que es de los vecinos y que hacemos nuestra”.

"Esto sucede hoy en Tlapechico, donde están invadiendo la barranca, área de valor ambiental", señalaron

Por su parte, la diputada local, Polimnia Romana Sierra, aseguró que no hay cambio de uso de suelo, que no se ha votado ni se votará en el Congreso este tipo de cambios y que este problema en el predio la Lomita tiene que ver con vivienda, pero que el Derecho a la Vivienda se garantiza con políticas públicas y con presupuesto, no con invasiones y poniendo en riesgo a quienes menos tienen.

Señaló que, de la mano de las y los vecinos, acudirán a cada reunión que convoque el jefe de Gobierno, porque no son tiempos electorales, son tiempos de estar unidos y de trabajar por Álvaro Obregón.

En su oportunidad, las y los vecinos pidieron a Batres Guadarrama que los apoye para que este pulmón de la ciudad sea respetado y, sobre manera, para que quienes habitan esa colonia se sientan seguros, ya que tras la invasión del predio ha aumentado considerablemente la delincuencia.

“Pedimos apoyo, pedimos seguridad, porque desde hace un año nos sentimos secuestrados en nuestra propia colonia”, resaltaron.

