VIDEO | Mujer se lava los dientes en un vagón del Metro de CDMX ¿Cómo se enjuagó?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México ha sido un lugar muy polémico, debido a todo lo que acontece dentro, desde peleas entre usuarios, vagones llenos, hasta hay quienes aprovechan el trayecto para irse arreglando mientras llegan a su destino.

Tal es el caso de una usuaria, quien en el trayecto se lavó los dientes dentro de un vagón y fue grababa , lo que la volvió viral en TikTok. A la mujer no le importó si la veían, ella en el video se notaba tranquila, metió a sus bolsa su cepillo de dientes y veía a los lados como si quisiera escupir la pasta al piso.

En el clip no se ve qué hizo con la pasta, por lo que los usuarios de redes sociales no duraron en hacer comentarios con sus concusiones: "claramente, pensaba escupir en la mochila al ver que no traía donde, pero vio que la miraban y se arrepintió", "lo que sea por el bono de puntualidad", "tener que llegar a eso debe ser muy cabrón lo tarde que saliste o lo temprano que tenías que llegar".

El video viral fue compartido por la usuaria de TikTok @abyaparicio495, sin embargo, lo borró, tenía más de un millón de reproducciones y fue guardado por otros cibernautas.

Todo sea por el bono de puntualidad 🤭 pic.twitter.com/lCcWtIMGaf — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) September 9, 2023

FBPT